Policía cibernética alerta a potosinos por agencias de viajes fraudulentas

Sitios web y redes sociales ofertan propuestas turísticas con costos muy por debajo de lo habitual, lo cual es una señal de estafa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía para que no se deje sorprender por agencias de viajes fraudulentas que se promocionan a través de páginas web o redes sociales; algunas empresas no establecidas o carentes de reputación aprovechan para timar a las personas durante la presente temporada vacacional.

El Policía Especializado del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), Guadalupe Zárate explicó que en ocasiones resulta fácil identificar este tipo de agencia de viajes porque ofrecen atractivos paquetes a sitios turísticos a costos muy por debajo de lo habitual, lo cual se torna necesario hacer un atento llamado a las y los potosinos para que no confíen rápidamente, además que es recomendable no hacer depósitos o transferencias hasta que no se esté completamente seguro (a) de que se trata con persona serias.

Alertó que los delitos cibernéticos han ido al alza en todo el país, situación que se incrementó en temporada de pandemia: “se calcula que en un 15 por ciento subieron las atenciones y asesorías hacia la población, motivo por el cual estos temas son difundidos mediante pláticas, conferencias y labores de proximidad tanto en planteles educativos, empresas y ahora en la Feria Nacional Potosina”.

Sostuvo más adelante que se han atendido reportes de personas que han sido timadas por empresas “fantasma” que ofertan paquetes todo pagado a la ciudad de Cancún, Quintana Roo; en este sentido es importante también tomar en cuenta antes de contratar un paquete vacacional que se trate de una empresa con teléfono fijo y no móvil.

Exhortó a la población a buscar apoyo inmediato de la Policía Cibernética de San Luis Potosí, en caso de ser víctima de un fraude de este tipo, a través de la línea telefónica 444 2-55-01-03. Asimismo, pidió estar atentos ante cualquier oferta turística que parezca irreal y solicitar la orientación debida de policías especializados.