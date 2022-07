Jovencita denuncia intento de rapto en unidad de Indriver en SLP

Una jovencita potosina que solicitó el servicio de un vehículo de la plataforma digital Indriver denunció haber sido víctima de intento de rapto, ya que el conductor se desvió de la ruta que le habían solicitado. Se trata de un caso que ha consternado a la sociedad potosina ante la inseguridad que se vive en todo el país.

Aquí su testimonio.

"Quiero decirles que tengan mucho cuidado, hoy tomé un Indriver, pedí un auto, espere a que llegara y revise que fuera el que indicaba la aplicación y todo bien. Me subí, cabe aclarar que me dirigía para el rumbo de la colonia Santo Tomás en la zona metropolitana de San Luis Potosí, todo iba bien, no es la primera vez que uso esta aplicación para llegar a esta misma dirección por lo que ya se la ruta que toman para llegar a ella y también algunas vías alternas para cortar camino, por lo que esta persona empezó a irse por calles que no conocía y notaba que se alejaba cada vez más de la ruta a la que iba".

La jovencita Daniela Rodríguez, quien narró abiertamente en Redes Sociales su caso, le dijo al chofer, identificado como José Antonio, que e estaba desviando de la ruta, "me respondió que el mapa le marcaba esa ruta que no me preocupara".

La muchacha comenzó a ponerse nerviosa por lo que mandó mensaje a sus padres; "pasaron como 30 segundos cuando vi que íbamos a lado de unas vías y no tenia nada que ver a donde yo iba; le pedí que regresara por la ruta que yo conocia y me dijo que ya no podía, me asusté mucho y ya no había pavimento era como terracería y una que otra casa cerca de esas vías".

Guardando la compostura pero aterrorizada por dentro le exigíó al chofer que detuviera su marcha y la bajara. El conductor trató de calmarla pero en cuanto frenó, la chica descendió de la unidad y se alejó.

"Me acerque a un puesto de gorditas que estaba cerca y pedí ayuda, las personas que estaban ahí me dijeron que la colonia Santo Tomás no quedaba por ahí cerca y que ni siquiera había una vía alterna que me acercara a mi destino, me dijeron que cerca había mucho monte y que el mapa no tenía porque mandarlo por ahí".

Daniela estalló en llanto, era miedo, terror por lo sucedido. "No sé a dónde pensaba llevarme y cuáles eran sus intenciones pero gracias a Dios no me pasó nada, por favor tengan mucho cuidado". Su testimonio se hizo viral en redes sociales. La jovencita está a salvo con su familia. A la fecha no han informado si interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.