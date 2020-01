Inspectores SCT participan en choque

Inspectores de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal se involucraron la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito, e impactaron un vehículo particular que habrían confundido con unidad de la plataforma UBER.

El percance se registró alrededor de las 08:30 horas en la colonia Jardines del Valle, concretamente en la avenida Topacio, sitio al que acudieron peritos de la Policía Vial para el deslinde de responsabilidades.

Los reportes preliminares indican que los inspectores viajaban en un automóvil Versa de color blanco, de Comunicaciones y Transportes estatal, cuando iniciaron la persecución de otra unidad, al presuntamente sospechar que se trataba de un UBER. El conductor particular no se detuvo al creer que se trataba de un asalto, y aceleró, por lo que los empleados estatales optaron por cerrarle el paso; su maniobra, sin embargo, provocó que ambas unidades se impactaran.

El particular les hizo saber que él no trabajaba en alguna plataforma de transporte, y que su unidad era de uso particular, lo que enfadó a los burócratas de Comunicaciones y Transportes, que a pesar de sus alegatos se vieron obligados a aceptar su error, por lo que ahora deberán asumir las consecuencias.

