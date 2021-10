Hombre señalado de violencia familiar fue reaprehendido por FGE en coxcatlán

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el aseguramiento de un hombre de 44 años de edad en Coxcatlán, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) detalló que lo anterior se originó, luego que el señalado de nombre Bartolo “N”, enfrentaba un proceso penal por el ilícito referido.

Posteriormente, fue requerido a una audiencia por la autoridad judicial, pero el presunto no se presentó a comparecer; no obstante, se le notificó debidamente y aun así esta persona no justificó su inasistencia.

Por este motivo, el Juez de Control libró una orden de reaprehensión en contra de dicho individuo.

Fue en la calle Galván de la localidad Palzoquillo en Coxcatlán en donde el sujeto fue detenido y se le efectuó la lectura de sus derechos que gozará como asegurado.

Por lo pronto, Bartolo “N” fue interno en el centro penitenciario de la región huasteca, donde estará a la espera de enfrentar su proceso penal correspondiente.