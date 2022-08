Fue al cajero automático a Plaza Tangamanga y lo asaltaron

“Fui al cajero de Plaza Tangamanga para sacar dinero, iba a hacer algunas compras y pagos para la casa pero apenas me iba a subir al carro un sujeto me encañonó en el estómago para pedirme le entregara mi dinero”, señaló Martín, el cuentahabiente afectado quien narró a El Sol de San Luis lo sucedido al salir de los cajeros de BBVA de Plaza Tangamanga.

¿Quién le aviso al delincuente que traía dinero? Es la pregunta que la víctima se hace, ya que advierte que no había mucha gente.

“Soy muy cuidadoso, siempre observo todo, pero ahora si no me di cuenta, solo estaban unos cuatro vendedores ambulantes afuera del cajero, uno que vende artesanías que ya tiene mucho ahí, otro el de los cinturones de piel, uno más de botanas y otro nuevo que no había visto de golosinas, pero ¿cómo saber?”

Asustado el cuentahabiente por el arma no tuvo otra opción más que entregarle su dinero al delincuente.

El sitio donde ocurrió el asalto es la zona libre de Plaza Tangamanga en avenida Manuel J. Clouthier y Jesús Goytortúa en la capital de San Luis Potosí.

“Hago la denuncia pública para pedir que los bancos tengan más cuidado y seguridad en sus instalaciones porque los ciudadanos estamos expuestos, los cajeros se han convertido en zonas de riesgo al permitir la instalación de puestos ambulantes y a eso súmale que con los vidrios traslúcidos te exhibe al momento en que vas a retirar dinero, ya no sabes de quién cuidarte pero cuando menos que ese tipo de operaciones sean más seguras”.

Martín advierte que luego de lo ocurrido intentó encontrar una patrulla pero nada. “Fue cuestión de segundos, no pude hacer nada, y más cuando te ponen una pistola en el estómago, hay mucha inseguridad en la capital potosina, le pido a la gente que se cuide”.

Cerca del sitio también se localiza otra sucursal bancaria Citibanamex donde también se localizan cajeros automáticos. En la zona se aprecian numerosos puestos ambulantes instalados.

