Feminicida de la colonia Ferrocarrilera huyó a Chihuahua pero ya lo capturaron

Un hombre de 58 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por privar de la vida a una mujer en San Luis Potosí, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en Chihuahua tras tareas de colaboración e inteligencia.

Los hechos acontecieron el cuatro de mayo del 2013 en la colonia Ferrocarrilera, en donde la víctima fue encontrada sin vida. Presentaba una herida de bala y diversas lesiones, detalló la Fiscalía General del Estado (FGE). Tenía golpes en diversas partes del cuerpo y un orificio producido por proyectil de arma de fuego.

Tras las investigaciones realizadas, se obtuvieron indicios que señalaban la posible intervención de Eladio “N”, pareja sentimental de la agraviada, el cual desde que ocurrió el crimen cambió su lugar de residencia.

Durante años se le siguió la pista pero no se le lograba ubicar. El sujeto trató de cambiar de identidad, se escondía, no trabajaba para no generar registro, hasta que creyó que ya no pagaría su atroz crimen, se relajó.

Fue entonces cuando los agentes lograron establecer que el indiciado se encontraba laborando en el estado de Chihuahua, donde por medio de convenio de colaboración fue asegurado en el Barrio Delicias de Ciudad Cuauhtémoc.

El presunto feminicida fue trasladado al centro de reinserción social de La Pila para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. Podría pasar más de 40 años en la cárcel, es decir, salir a los 98 años de edad. o inclusive nunca más recuperar su libertad.