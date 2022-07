En SLP hijos no toleran ser regañados por sus padres y los agreden

Policías de la Guardia Civil Estatal adscritos a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, detuvieron a tres hombres por el presunto delito de violencia familiar.

Ante una llamada de auxilio oficiales de la Guardia Civil se trasladaron a la calle Guadalupe Victoria, en colonia Tangamanga, lugar en donde se entrevistaron con el agraviado, quien refirió que su hijo David de 22 años de edad, lo había agredido física y verbalmente, por ello solicitó del apoyo policiaco, manifestando su interés de proceder legalmente en su contra, motivo que derivó a la detención del joven.

El muchacho no permitía ser corregido, ni regañado por no estudiar, ni trabajar. Además se la pasaba en la calle y no ayudaba a su familia en las labores domésticas.

Otro caso similar ocurrió en el municipio de Ciudad Valles, sobre la calle Missouri, en el fraccionamiento Praderas del Río, los elementos detuvieron a Juan de 27 años de edad, luego de que su señor padre manifestó que momentos antes su hijo se había puesto agresivo e incluso lo había amenazado de muerte, al temer por su seguridad, el hombre solicitó de la presencia de los uniformados para proceder legalmente en su contra.

Y es que el sujeto se molestó porque su padre le pidió cooperar para el gasto familiar debido a la difícil situación económica pero en respuesta su hijo le propinó una golpiza e inclusive le advirtió que de continuar los regaños y reclamos lo mataría.

Por último, en el municipio de Rioverde, en la calle 12 de diciembre de la colonia Guadalupana, oficiales de la GCE detuvieron a Juan de 42 años de edad, después de ser señalado por la víctima como el presunto responsable de violentarla física y psicológicamente.

Los presuntos fueron informados de los derechos que los asisten como personas en calidad de detención y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.