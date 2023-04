Con helicópteros y personal de la Sedena intensifican búsqueda de 23 turistas

Seis helicópteros, y más de cien elementos de las distintas corporaciones de seguridad de San Luis Potosí a los que se sumarán al menos 300 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional provenientes de las 11ª. y 7ª. Zona Militar, se encuentran realizando la búsqueda de las 23 personas reportadas como desaparecidas en su trayecto de Guanajuato hacia Coahuila, aunque no se sabe con precisión el número de viajeros.

El operativo de búsqueda se inició, según se dijo, de manera inmediata a la recepción del reporte de la empresa, de la no localización de la personas al perder la señal del GPS de las unidades, posteriormente se supo, dijo; que la empresa tuvo comunicación con uno de los choferes quien menciono que se les solicitaba una cantidad de dinero para la liberación de las personas lo cual, aseguro, no esta confirmado que así haya sido.

Así se comentó esta mañana en rueda de prensa del gabinete de seguridad el Estado de San Luis Potosí, donde se especificó que la localización de las 16 personas que se dio a conocer el martes por la tarde corresponde a un hecho distinto al reportado por la empresa de turismo Eifel a la cual fue contratado el servicio de transporte por las personas de Guanajuato.

“Existe un segundo evento, donde en San Luis Potosí elementos de la Guardia Civil del Estado y Guardia Nacional, localizan a 16 personas que viajaban en una camioneta similar a las de las 23 personas, esta tercera unidad con personas provenientes del Estado de México, Querétaro y Guanajuato.

El vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda detallo que de acuerdo con las versiones de los 16 pasajeros rescatados, al transitar por la carretera 57 rumbo a Saltillo Coahuila, en el tramo conocido como entronque a Matehuala, una camioneta se empareja, y al tratar de huir de la misma una segunda unidad les cierra el paso bajando al chofer y a los pasajeros, despojándolos de sus pertenencias y huyendo del lugar.

Así mismo se detalló que ni el gobierno de San Luis Potosí ni el de Guanajuato tienen la certeza del numero exacto de las personas que viajaban en las dos unidades reportadas por la agencia Eifel como desaparecidas, en virtud de que la empresa, no ha proporcionado esa información a ninguna de las autoridades.

“No se ha definido el número de personas porque no se ha compartido la información por parte de la empresa propietaria de las unidades, no se tiene una lista de las personas que viajaban, solo se tiene la ficha de búsqueda de uno de los choferes y no del resto de las personas”, de las cuales la propia empresa desconoce su identidad.

En le rueda de prensa encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Guzmar Ángel González Castillo, el comandante de la 12ª. Zona Militar, General de Brigada D.E.M Mario Arturo Fuentes Guevara, y el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Armando Maldonado Ruiz, se reconoció el tramo donde se registraron esos hechos como zona donde se registran diversas situaciones.

De ahí el incremento de elementos de las Fuerzas Armadas a fin de vigilar y evitar que grupos delincuenciales continúen poniendo en riesgo al seguridad e integridad de quienes circulan por esa rúa, por lo que se reiteró que la vigilancia se refuerza en la línea fronteriza de San Luis Potosí partiendo desde el estado de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Esta vigilancia en toda la línea colindante, se refuerza con la llegada hace unos días para el Operativo de seguridad por Semana Santa, de los 300 elementos de la Fuerza Regional de Tarea y de los 300 más que vienen de las zonas militares de Zacatecas y Nuevo León a sumarse al operativo de búsqueda de las 23 personas desaparecidas, así mismo para vigilar el tramo carretero donde se registraron los dos recientes hechos del robo a los dos grupos de viajeros.