Capturan a sospechoso por feminicidio de Hacienda San Miguel

El Fiscal General de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, confirmó que derivado de los hechos ocurridos el domingo 20 de diciembre del 2020, en la colonia Hacienda San Miguel, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en donde perdiera la vida una mujer de 33 años, hay una persona detenida, quien será presentada ante la autoridad judicial en las próximas horas.

“Sí tenemos una investigación muy avanzada, casi se puede decir que concluida; tenemos una persona que fue puesta disposición por la propia autoridad, por los primeros respondientes, y estaremos compareciendo directamente ante el Juez de Control”.

Sobre si la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FIGE ) contaba con alguna denuncia previa por parte de la hoy occisa, por violencia familiar, Garza Herrera detalló que existía un reporte, pero no en contra de la persona que le habría quitado la vida, sino con una pareja anterior.

“Había un reporte anterior, de una pareja anterior de la víctima, pero con esta persona no tiene con la persona que tenemos detenida y puesta disposición no. Mantenía una relación con él, pero no había ninguna información al respecto que yo tenga conocimiento en este momento”.

Ante los casos de feminicidios que se han presentado en el último año, el titular de la institución de procuración de justicia señaló que la coordinación es fundamental para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, al igual que la implementación de políticas públicas que ayuden a las víctimas a salir de la espiral de violencia que viven en el seno familiar.