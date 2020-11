Capturan a Ramiro quien secuestró, violó e intentó matar a su ex. No entendió que no, es no.

La víctima había logrado escapar pero el sujeto la alcanzó y acuchilló en el estómago

Personal operativo de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) en Tamazunchale, capturó a un sujeto que es de presuntamente participar en los delitos de violación, privación ilegal de la libertad y feminicidio en grado de tentativa. Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) le cumplimentaron una orden de aprehensión al sujeto de 32 años de edad. Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2020, cuando el ahora detenido interceptó a su ex pareja en la estación de autobuses del municipio, y presuntamente se la llevó a un hotel de la zona Centro, donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Posteriormente, la llevó a un cuarto ubicado en el callejón Del Aguacate en el barrio San Juan, y ahí presumiblemente la mantuvo privada de su libertad por tres días, continuando con las agresiones sexuales hasta que la afectada logró salir del lugar donde estaba cautiva. Sin embargo, el hombre identificado como Ramiro “N”, la alcanzó y supuestamente la comenzó a golpear, amagándola en diferentes ocasiones con un cuchillo, provocándole una lesión en el abdomen; no obstante, una amiga de la víctima llegó y la auxilió, para que recibiera atención médica. La Fiscalía recibió el testimonio de la mujer afectada y solicitó a los elementos de la PDI en la Huasteca Sur que realizarán las indagatorias y de inmediato consiguieron datos de prueba que fueron fundamentales para que agente del Ministerio Público de la Décima Primera le solicitara al Juez de Control la orden de aprehensión por los ilícitos mencionados. Con el mandato en sus manos, los agentes investigadores de la entidad consiguieron aprehender al señalado, mientras transitaba en la calle Primero de Mayo del barrio Coyol de la comunidad San Francisco en Tamazunchale. El detenido fue llevado al centro de reinserción social del municipio en donde estará bajo resguardo, para que en tiempo posterior inicie con su proceso jurídico ante la autoridad judicial respectiva.

