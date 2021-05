Caen seis por robo equiparado de vehículos

Seis hombres fueron detenidos por el presunto delito de robo equiparado de automóviles, en la comunidad San Juan de Guadalupe, en esta capital potosina.

Los hechos sucedieron por la mañana, durante un patrullaje en privada Peñascal y Agua Azul.

En el lugar fueron detenidos Iván L., de 34 años de edad, Francisco E., de 27 años de edad, César C., de 21 años de edad, Frank C., de 39 años de edad, Jorge C., de 39 años de edad y José R., de 25 años de edad, después de asegurarles las siguientes unidades:

Un vehículo Nissan, tipo Estacas, modelo 2001, color blanco; un automotor marca Chevrolet, tipo Monza, color plata, modelo 2005 y un automóvil VW, tipo Golf, modelo 1995, color rojo, todos con placas del estado de San Luis Potosí. Tras consultar el estatus de los vehículos en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, todas las unidades resultaron con reporte de robo vigente.

Asimismo, en la comunidad Santa Teresa, en el municipio Villa de Guadalupe, en la región Altiplano, policías detuvieron a Josué F., de 18 años de edad, después de asegurarle una motocicleta Italika, sin placas, la cual tiene reporte de robo vigente.

Todas las unidades aseguradas, así como los detenidos, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público para su investigación.

Te puede interesar esta nota: Lesionan a candidata a regidora de Tamasopo; panistas condenan ataque