¡Ayuda, por favor, mi esposo me está golpeando! la tardía reacción del 911 en SLP

¡Ayuda, por favor, mi esposo me está golpeando! Se escuchó en el auricular, pero la llamada no fue atendida en el 911. Fue hasta una segunda llamada presuntamente cuando enviaron a los elementos de la policía a averiguar qué estaba pasando en una vivienda de la colonia Hacienda San Miguel en Soledad. Fue demasiado tarde, la mujer estaba sin vida. Ya no tenía signos vitales debido a la golpiza. El agresor le hizo una profunda herida en el cuello. De a poco se fue desangrando.

Aplicando el protocolo de feminicidio, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a través de su personal operativo, realiza las indagaciones correspondientes para esclarecer la muerte de una mujer ocurrida en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 20 de diciembre cuando se solicitó a los números de emergencia la intervención de las autoridades, ya que una persona de sexo femenino se encontraba herida al interior de un domicilio de la calle Hacienda Tanil de la colonia Hacienda San Miguel.

Al llegar al lugar los primeros respondientes fueron informados por paramédicos que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron al sitio, en donde tuvieron a la vista en una de las habitaciones a la hoy occisa, quien presentaba una herida punzocortante en el cuello.

En el sitio, su pareja sentimental fue señalado por testigos presenciales de quitarle la vida, razón por la que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la FGESLP para ser presentado ante el agente del Ministerio Público y determinar su situación legal.

El cuerpo de la víctima de 33 años de edad fue trasladado al Servicio Médico Legista (Semele) para realizar la necropsia de ley y conocer la causa real de la muerte; mientas el personal de la Dirección General de Servicios Periciales recabaron los indicios en el domicilio.