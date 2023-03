Automovilistas brindaban servicio de transporte ilegalmente

En una colaboración institucional por parte de agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dentro de las acciones para combatir la trasgresión a la ley en la modalidad de pirataje de unidades para el transporte público, dos personas fueron detenidas dentro de los dispositivos implementados para la regularización en la prestación de este servicio.

En uno de los hechos, las autoridades de Gobierno del Estado detuvieron a Juan de 31 años de edad, en la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya en la colonia Jardines del Valle, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, quien no al no contar con los permisos requeridos por la SCT, y no contar tampoco con alguna concesión. Se le aseguró un vehículo marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2001, color gris, con placas de la Ciudad de México.

Otro de los hechos ocurrió en el municipio de Mexquitic de Carmona, en la avenida Damián Carmona, donde los oficiales e inspectores de la STC montaron un dispositivo en la comunidad de San Marcos. Ahí, fue detenido Abraham de 39 años de edad por probables delitos contra la Ley de Transporte Público del Estado, ya que tampoco contaba con un permiso para utilizar su vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color gris, modelo 2017, como unidad para prestar el servicio público de transporte.

Ambos detenidos fueron informados del presunto delito que estaban incurriendo y del motivo por el que serían remitidos, además de los derechos que la Ley les otorga en calidad de personas detenidas, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las unidades aseguradas.

Ante cualquier hecho que pueda vulnerar la paz de las y los potosinos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a denunciar de inmediato a través de los números de emergencias 911 y de Denuncia Anónima 089.