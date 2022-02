Zelenski impone la ley marcial en Ucrania por operación militar rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impuso hoy la ley marcial en todo el país tras el comienzo de una operación militar por parte de Rusia, que tendría como objetivo las principales infraestructuras militares de este país.

"Imponemos la ley marcial en todo el territorio de nuestro Estado", anunció en un vídeo en sus redes sociales.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Antes del inicio del ataque masivo ruso el líder ucraniano intentó ponerse en contacto con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, pero éste nunca respondió a la llamada.

El mandatario pidió a los ucranianos a mantener la calma y quedarse en casa tras el inicio de la operación rusa en el este del país.

Además, aseguró hoy haber hablado por teléfono con su colega de Estados Unidos, Joe Biden, que le habría prometido "apoyo internacional".

"Hace apenas un minuto he tenido una conversación telefónica con el presidente Biden. Estados Unidos ya ha comenzado a aunar apoyo internacional" para Ucrania, dijo Zelenski.

Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitri Kuleba, señaló que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala que Rusia acaba de anunciar y que ganará.

"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora".

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Asimismo, informó que se están usando armas de alta precisión en la operación que ha iniciado en el este de Ucrania, las cuales están dirigidas contra infraestructuras militares y no amenazan a núcleos civiles.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares, la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo desactivadas con armas de alta precisión".