[Video] Nevada sorprende a paisanos en Texas ¡Le it Snow!

En ciudades y condados de Texas como Forth Worth, Dallas, Lewisville, Irving, Denton y Frisco donde habitan miles de potosinos reportaron la caída de nieve a través de sus redes sociales.

¡Le it Snow! ¡Le it Snow! ¡Le it Snow! Se escucha cantar en un video a un migrante reportando el inicio de la nevada.

Los paisanos refieren que el cambio de temperatura fue abrupto, ya que horas antes se tenía una temperatura cálida y ésta madrugada el cambio fue drástico.

En el caso de Dallas se registró una temperatura de 0 grados centígrados.

Más al norte de Estados Unidos en Illinois, específicamente en Chicago, donde también habita una gran colonia de potosinos se reportaron temperaturas bajo cero. El pronóstico será de seis grados bajo cero para las próximas horas.

En el caso de México se vaticina un nuevo descenso en la temperatura en San Luis Potosí en los próximos días.

“La nevada es un espectáculo hermoso pero nos complica el salir a trabajar, vienen días de mucho esfuerzo”, expuso Martín Hernández, originario del municipio de Cerritos, San Luis Potosí quien vive cerca de Dallas, Texas.