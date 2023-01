Ucrania luchará hasta la victoria, promete  Zelenski en mensaje de fin de año

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este sábado en su mensaje de fin de año que Ucrania continuará luchando hasta la "victoria" en la guerra contra Rusia y hasta recuperar todos los territorios ocupados o anexionados por Moscú.

"Combatimos y seguiremos combatiendo. Para hacer realidad esta palabra: la victoria", declaró en su discurso del 31 de diciembre, en que dijo esperar que 2023 sea "el año de la recuperación (...) de nuestras tierras".

El 2022 fue el año en que "Ucrania cambió el mundo", sostuvo Zelenski refiriéndose a la resistencia ucraniana a la invasión rusa.

Wish for miracles? 🇺🇦 create them themselves.

Want faith, hope? Both have been in the army for a long time.

Want light? It's in each of us.

Today it's only one wish.

It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity.

Happy New Year! Year of our victory pic.twitter.com/rwiZqdOT4c — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022

"Nos dijeron que nos rindiéramos. ¡Pero escogimos el contraataque! Nos dijeron que hiciéramos concesiones y acuerdos. Pero nos sumaremos a la Unión Europea y la OTAN", añadió.

Después de que en los últimos meses se multiplicaran los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas, Zelenski destacó "la resistencia ante todas las amenazas, los bombardeos, las bombas de fragmentación, los misiles de crucero, la oscuridad y el frío".

"Quiero desearos una cosa a cada uno de nosotros: la victoria. Es lo esencial. El único deseo para todos los ucranianos", dijo en la conclusión de su mensaje.