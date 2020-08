Trump está dispuesto a derribar la democracia para ganar, advierte Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama advirtió de que el mandatario Donald Trump está dispuesto a "derribar" la democracia si hace falta para ganar, y pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que "nunca se ha tomado en serio" su cargo les "quite" el derecho a votar.

"Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar", afirmó Obama durante su discurso ante la Convención Nacional Demócrata.

"Así que tenemos que ponernos a trabajar para reforzarla (la democracia), volcando nuestros esfuerzos en estos 76 días (hasta las elecciones) y votando como nunca antes" por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden y la aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris, agregó.

En un contundente discurso pronunciado desde un museo de Filadelfia, ciudad donde se firmó la Constitución de Estados Unidos, Obama pidió el voto por Biden y criticó duramente a Trump, quien le estaba viendo en directo y emitió dos tuits en mayúsculas mientras su predecesor hablaba.

"Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio (...) Pero nunca lo hizo", recalcó Obama.

"No ha mostrado ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un 'reality show' más, que puede usar para obtener la atención que ansía. Donald Trump no se ha adaptado al trabajo porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son graves. Más de 170.000 estadounidenses muertos" por COVID-19, recordó.

El que fuera presidente entre 2009 y 2017 dijo que entiende que muchos estadounidenses hayan perdido confianza en el Gobierno, pero alertó de que Trump "cuenta con su cinismo", porque "no puede conquistarles con sus políticas".

“You can give our democracy new meaning. You can take it to a better place. You’re the missing ingredient – the ones who will decide whether or not America becomes the country that fully lives up to its creed.”

– @BarackObama#DemConvention pic.twitter.com/18QrKWeyhl — 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 20, 2020

Advirtió de que el mandatario "confía en hacer que sea lo más difícil posible" que los estadounidenses voten, en referencia a los intentos de Trump de dificultar el voto por correo en las elecciones de noviembre, con planes de recortes al Servicio Postal y denuncias de que ese método puede llevar a fraude, algo no demostrado.

"Así es como la democracia se marchitará, hasta que no haya democracia en absoluto. No podemos permitir que eso pase. No dejen que ellos les quiten su poder. No dejen que ellos les quiten su democracia. Hagan un plan ahora mismo sobre cómo van a implicarse y votar. Háganlo lo más pronto que puedan", pidió el exmandatario.

Obama se dirigió en particular a los jóvenes que se manifestaron en los últimos meses contra el racismo y la violencia policial en todo el país, y les dijo que ellos son "los sueños de este país, cumplidos".

"Ustedes pueden dar un nuevo significado a nuestra democracia. Pueden llevarla a un lugar mejor. Ustedes son el ingrediente que falta, los que decidirán si Estados Unidos se convierte o no en un país que está a la altura de sus credos", recalcó

Obama pidió "creer en la habilidad de Joe (Biden) y Kamala (Harris) para sacar el país de los tiempos oscuros y reconstruirlo".

"Durante ocho años, Joe fue el último en la sala cuando me enfrenté a una gran decisión. Me convirtió en un mejor presidente. Tiene el carácter y la experiencia para hacernos un mejor país", aseguró sobre el que fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017.

Trump reaccionó en Twitter, donde acusó de nuevo a Obama -como ha hecho otras veces, sin pruebas- de "espiar a su campaña", y alegó que el expresidente "se negó a respaldar" a Biden "hasta que todo (las primarias) se había acabado" y que "intentó que no se presentara" a las elecciones.