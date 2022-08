Cierran centro comercial de Minnesota tras tiroteo

“Mall of America”, el centro comercial más grande de Estados Unidos, cerró este jueves tras un tiroteo en una de sus tiendas departamentales.

Fue la Policía de Bloomington, una localidad que se encuentra en Minnesota, la que informó a través de su cuenta oficial de Twitter lo que describió como un incidente activo.

Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a compradores aterrorizados corriendo por el centro comercial de Bloomington, que alberga más de 500 tiendas.

Por su parte, el centro comercial Mall of America dio a conocer también en su Twitter que está actualmente cerrado y recomendó a la gente permanecer en un lugar seguro.

Un video publicado en Twitter muestra a una persona gritando mientras entra a una tienda Nike. Luego se escuchan varios disparos.

Mall of America remains under lockdown following a confirmed isolated incident. For all guests, please stay in the closest secure area until the lockdown is lifted. — Mall of America (@mallofamerica) August 4, 2022

Hasta el momento, las autoridades no han dado reporte de víctimas ni del agresor.