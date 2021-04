Sin intervención de Michelle Salas, Macarena Achaga da vida a hija de Luis Miguel

Macarena Achaga es interpreta a Michelle Salas en Luis Miguel La Serie. Y aunque trabajó con mucho respeto el desarrollo del personaje, la actriz no sabe cuál será la reacción que tenga la hija de El Sol sobre lo que se presente en la segunda temporada que inicia hoy por Netflix.

“No puedo asegurar que Michelle esté feliz con lo que hice, esa es la realidad. Espero que lo esté porque lo hice con mucho respeto y amor y siempre tratando de dejar su nombre en alto como lo haría con el nombre de cualquier mujer”, respondió a El Sol de México.

Durante las filmaciones de la serie, Macarena trabajó a detalle con la producción para cuidar lo que se decía y la forma en la que se representa a Michelle Salas.

“Cada escena estuvo trabajada, cada discusión que pude ganar, la gané para tratar de poner mi punto de vista, con la conciencia de que al final del día estoy hablando de una persona real que todo mundo ubica y que se está hablando de su vida privada”, dijo.

“En el margen de las circunstancias, del guion, de cuanto yo pude hacer al respecto, creo que se trató con muchísimo respeto. Y espero que eso se vea reflejado y que se cuente la historia de una manera bonita. Porque eso se intentó honestamente”.

La actriz dijo que intentó acercarse a Michelle Salas para hablar sobre esta interpretación, pero la modelo y bloguera decidió mantenerse alejada del proyecto sobre la vida de su padre.

“Nos conocemos y hemos convivido, entonces siempre fue una relación muy cordial. Con eso en mente entiendo perfecto que no se involucre en la creación del personaje porque al final del día, esta es una versión de los hechos contada por Luis Miguel y ella decidió no participar, lo que me pareció muy válido”.

Para desarrollar al personaje, Macarena Achaga puedo elegir qué información tocar o no en la historia: “Como que a veces yo decía ‘no sé si esto Michelle lo necesita saber’. Y en base a esto agarré pedazos de la realidad que conozco y de lo que averigüé”.

Y si de algo se alejó es de las redes sociales de Michelle, pues no quería “interpretar una caricatura” de ella y sí alejarse “de esa imagen preconcebida” lo más posible “para crear lo que a mí me parece que tenía que contar esta historia”.

Finalmente la actriz se tomó “el atrevimiento” de representar a Michelle Salas como una mujer en familia. “Y eso lo hace interesante porque permitió contar la relación de Michelle no con un popstar, sino con su papá. Que creo se va a alejar mucho de lo que se esperaba de Michelle y le dará mucha profundidad”.