Secretaria de Transporte de EU renuncia tras asalto al Congreso

La secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, anunció este jueves su dimisión tras el asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump.

Chao, quien está casada con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, es el primer miembro del gabinete presidencial que dimite apenas a dos semanas de que Trump concluya su mandato tras la convulsa jornada de este miércoles en Washington, que dejó cuatro muertos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Ayer, nuestro país sufrió un acto traumático y totalmente evitable cuando seguidores del presidente Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio tras un mitin que él encabezó", señaló en un comunicado.

La ciudad de Washington vivió este miércoles una jornada de caos inédita, que se saldó con cuatro muertos, debido al asalto por parte de seguidores de Trump de la sede del Congreso cuando los legisladores certificaban la victoria electoral del aspirante presidencial demócrata, Joe Biden.

Foto: AFP

El asalto al Congreso se produjo poco después de que los manifestantes hubieran sido arengados por el presidente saliente, quien les repitió las denuncias de fraude infundadas en las que insiste desde que se confirmó su derrota en las elecciones de noviembre pasado, sin demostrarlas.

En ese sentido, Chao se mostró "profundamente preocupada".

Su salida confirma las tensiones desatadas en el seno del gabinete presidencial por la negativa del presidente Trump a condenar el asalto al Capitolio.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Chao era secretaria de Transporte desde el inicio de la Administración de Trump y había sido titular de la cartera de Trabajo con George W. Bush (2001-2009).

Los medios estadounidenses han apuntado que varios altos cargos de la Casa Blanca contemplan renunciar, entre ellos el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien.

Foto: AFP

Este miércoles, se conoció la dimisión de Stephanie Grisham, exdirectora de Comunicaciones de la Casa Blanca, y secretaria de prensa y actual jefa de gabinete de la primera dama, Melania Trump, también a raíz de los disturbios.

También anunciaron su renuncia la viceportavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews, y la jefa de eventos sociales de la Casa Blanca, Anna Cristina Niceta, quien también está bajo la responsabilidad de la primera dama.