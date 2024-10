Schwarzenegger vuelve a rechazar a Trump y anuncia su voto por Kamala Harris

Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador republicano de California, anunció este miércoles su voto por la candidata demócrata Kamala Harris, en las elecciones a la Casa Blanca de la semana entrante.



Schwarzenegger ha sido muy crítico con el expresidente republicano Donald Trump, por el que anunció que no iba a votar ni en 2016 ni 2020. Sin embargo, esta es la primera vez que el actor hace público su voto por la candidata demócrata.



"Permítanme ser honesto con ustedes: no me gusta ninguno de los partidos en este momento. Mis compañeros republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado el déficit y rechazado los resultados electorales", afirmó Schwarzenegger en la red social X.

Los demócratas no son mejores al tratar el déficit, y me preocupa que sus políticas locales estén perjudicando nuestras ciudades con un aumento del crimen.

Quien fuera gobernador de California por dos periodos entre 2003 y 2011 confesó que "odia la política" más que nunca: "Quisiera desentenderme. Pero no puedo".

"Rechazar los resultados de una elección es tan antiestadounidense como se puede ser (...), llamar a Estados Unidos un 'basurero'. Es tan antipatriótico que me enfurece", dijo, refiriéndose a Trump, pero sin mencionarlo.



"Siempre seré estadounidense antes que republicano. Por eso, esta semana, votaré por Kamala Harris y Tim Walz", aseguró.

Schwarzenegger, que nació en Austria pero obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1983, dijo en ocasión de los comicios a la Casa Blanca de 2016 entre Trump y Hillary Clinton que eran las primeras presidenciales que no votaba por el candidato republicano.