[Podcast] Las claves del mundo | La ONU paralizada ante crisis en Ucrania

ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music





La Asamblea General de la ONU llevó a cabo se debate anual y reunió a la mayoría de los estados miembros para abordar diversos temas como la polarización política o el cambio climático, pero había un tema que lideraba la agenda, y no hubo un solo país que no hablara del gran problema que está golpeando no solo a una región, sino a todo el mundo en diversos aspectos: la invasión de Rusia a Ucrania.



En este capítulo se hace una lectura de la reunión de los líderes mundiales, y además explica el nuevo giro que ha dado la guerra en el centro de Europa, de una invasión relámpago a la contraofensiva ucraniana y ahora al contraataque ruso con la amenaza nuclear y la movilización de 300 mil reservistas a Ucrania.