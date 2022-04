OMS confirma primera muerte por nueva hepatitis aguda infantil y 169 casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que, al momento, se han registrado 169 casos de la nueva hepatitis infantil aguda, además de una muerte provocada por dicha enfermedad.

De acuerdo con lo señalado por la OMS esta enfermedad se reportó inicialmente en Reino Unido y propagada a lo largo de 11 países más, en su mayoría de Europa. Se reporta que en Inglaterra hay 114 casos reportados: 12 más en Israel y 13 en España.

La OMS indicó, a través de un comunicado, que de los niños afectados, uno de cada 10 requiere trasplante de hígado tras contraer la enfermedad, por lo que prevén que esta pueda ser causada por un adenovirus tipo 41.

Se abundó además que la hepatitis infantil aguda provoca dolores abdominales, diarrea o vómitos fuertes en los afectados.

La OMS precisó que no está claro si han aumentado los casos de hepatitis o si se trata de una pauta normal que no habría sido detectada hasta el momento. No obstante, manifestó su inquietud por el hecho de que un adenovirus, asociados a síntomas respiratorios leves, puede causar inflamaciones hepáticas agudas.

En cuanto a la edad promedio de los afectados, la OMS indicó que oscila entre el mes de nacimiento y los 16 años. En ninguno de los casos se han detectado los virus normales asociados a las dolencias de hepatitis tipo A, B, C, D, y E.

Ante el ascenso de casos de hepatitis de origen desconocido, la OMS hizo un llamado a las autoridades sanitarias a continuar con las investigaciones en torno a la enfermedad, además de tomar medidas preventivas pertinentes.