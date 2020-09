Nana golpeará Belice como huracán este miércoles

La tormenta tropical Nana tocará tierra la noche del miércoles en Belice como un huracán y, en las horas siguientes, avanzará sobre Guatemala y el sur de México, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La tarde del miércoles, Nana se ubicaba a unos 175 kilómetros al este-noreste de la isla hondureña Roatán, en el mar Caribe, y a 345 kilómetros al este de Ciudad de Belice con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h) y se desplazaba hacia el oeste a 26 km/h, de acuerdo a datos del NHC.

"Se espera fortalecimiento y se espera que Nana pudiera convertirse en huracán esta noche antes de moverse sobre la costa de Belice. Se espera debilitamiento luego de tocar tierra", dijo el NHC en un comunicado.

El aviso de huracán comprendía, hacia el sur, desde la costa de Belice hasta la frontera entre ese país y Guatemala. Y, hacia el norte, hasta la frontera Belice-México.

"Se esperan condiciones de huracán en algún lugar del área bajo aviso, en este caso dentro de 24 horas. Las preparaciones para proteger vida y propiedad deben completarse a la brevedad", advirtió el NHC.

Para la costa caribeña de Guatemala y el sur de México, donde se ubican concurridos destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, el aviso era de tormenta tropical.