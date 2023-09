Muere Matteo Messina Denaro: ¿quién fue el capo más buscado en Italia?

El que fuera jefe de la mafia siciliana Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, arrestado en enero después de 30 años prófugo, falleció hoy a los 61 años de edad en el hospital de L'Aquila (centro) a causa del cáncer de colon que padecía, según los medios.

El criminal más buscado de Italia, hasta su detención, había entrado en fase de coma irreversible en las últimas horas y se le había retirado el tratamiento y la alimentación.

El mafioso de 61 años había sido llevado a la prisión de máxima seguridad de L'Aquila(centro), sometido al férreo régimen de aislamiento penitenciario, pero tras agravarse su salud fue trasladado a la unidad para presos del hospital de esa ciudad, en medio de fuertes medidas de seguridad.

El criminal había dejado un "testamento biológico" o documento de últimas voluntades en el que pide que no se le alargue la vida mediante tratamientos o máquinas.

Tras ser detenido fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de L'Aquila (centro de Italia) donde no colaboró nunca con la Justicia, ni se presentó a las procesos abiertos contra él, y se llevó así los secretos de Cosa Nostra a la tumba. "No me arrepentiré nunca", fue las palabras que dijo a los investigadores y así fue.

El llamado "último padrino" había sido detenido en la clínica privada "la Maddalena" de Palermo, la capital siciliana, donde había acudido para un tratamiento médico con la prepotencia de saberse protegido por una red que le había permitido estar oculto al mundo durante 30 años en su Sicilia natal.

El pasado 8 de agosto fue operado por una obstrucción intestinal pero, aunque la cirugía resultó exitosa, sus condiciones de salud entraron en fase de "continuo empeoramiento" por el cáncer.

Durante su agonía en el hospital estuvo acompañado por su hermana Giovanna, su sobrina y abogada Lorenza Guttadauro, y por su única hija legítima conocida, Lorenza, de 27 años, a la que vio por primera vez el pasado abril cuando fue a visitarlo a prisión.

¿Quién fue Matteo Messina Denaro?

Messina Denaro, conocido con los apodos de "U siccu" (el delgado, en dialecto siciliano) o "Diabolik" porque le gustaba el conocido ladrón del famoso cómic, nació en la localidad siciliana de Castelvetrano y su padre, "Don Ciccio", era ya el jefe de la mafia de Trapani.

Denaro, era el mafioso más buscado de Italia desde 1993 por sus múltiples crímenes y por participar en la sangrienta temporada de atentados a principios de los noventa, en la que fueron asesinados entre otros los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. Su detención, tras una complicada investigación, fue celebrada como histórica en el país.

Sin embargo, tras su arresto, se supo que se había escondido en la localidad de Campobello di Mazzara (Sicilia, sur), cerca de su pueblo natal, Castelvetrano, y que además hacía una vida casi normal, como dan fe los recibos de restaurante y todo tipo de enseres encontrados en su guarida.

Durante más de 30 años se le buscó por todo el mundo, se le localizó en Barcelona para una operación en los ojos y se documentaron otros viajes, pero "el padrino" residió, al menos los últimos años, en Campobello di Mazara, en la provincia de Trapani, a sólo ocho kilómetros de su pueblo natal Castelvetrano, rodeado de personas que lo cubrieron durante años y por la "omerta", el silencio mafioso, del resto de la población.

Foto: EFE

Tras su arresto fueron varias las personas de la red de cobertura que fueron arrestadas, miembros de su familia como su hermana o insospechados ciudadanos que se encargaron de sus necesidades durante los años.

Messina Denaro fue ascendiendo puestos en Cosa Nostra y los investigadores consideraron que se convirtió en el "jefe de jefes" de la mafia siciliana.

El poder del considerado último jefe de Cosa Nostra, el último de los "corleoneses", se demuestra no solo en su amplia red de contactos y testaferros que se ha procurado en estos años, sino que también se puede cuantificar en los más de 4 mil millones de euros que se ha confiscado a su entorno.

Según los investigadores, Messina Denaro continuó desde la clandestinidad impartiendo órdenes en Cosa Nostra, como prueban los "pizzini", los trocitos de papel con los que se comunican sus miembros, interceptados por la Policía italiana en los últimos años.

Aunque su figura ha estado siempre rodeada de leyendas, los investigadores apuntaban a que el escurridizo "capo" de Costa Nostra era una personalidad muy diferente a la del resto de jefes mafiosos como Riina y Provenzano, de escasa inteligencia y escondidos durante años en medio del campo en pésimas condiciones.

Además, de Messina Denaro se hablaba de su gran inteligencia y que amaba el lujo, los viajes, los automóviles y la ropa, y así se comprobó tras su detención.