Julian Assange sale en libertad bajo fianza; viaja a Australia

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, salió en libertad bajo fianza como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cargos de espionaje que le imputan.

El fundador de WikiLeaks fue liberado en el aeropuerto de Stansted, Reino Unido, donde abordó un avión hacia Australia.

"Este es el resultado de una campaña global que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas. Esto creó el espacio para un largo período de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que condujo a un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente", compartió WikiLeaks a través de redes sociales.

Pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que sólo han conocido a su padre tras las rejasWikiLeaks

Mundo ¿Qué publicó Julian Assange en WikiLeaks? Las historias lo llevaron a prisión por espionaje

Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud: esposa de Assange

La esposa de Julian Assange, Stella, agradeció a las personas que "durante años y años" lucharon para que el fundador de WikiLeaks saliera en libertad.

Antes de que se difundiera la liberación de Julian Assange, EFE dio a conocer que el periodista se declararía culpable de los cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense como parte de un acuerdo que le permitiría dejar la prisión en Reino Unido.

Julian is free!!!!



Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.



Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44 — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024

Según el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, Assange se declarará culpable de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada.

Esta declaración de culpabilidad la realizará el propio Assange en una comparecencia prevista para el miércoles a las 9:00 hora local en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante el juzgado.

La visita se celebra allí debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según explica esa carta.

Según el acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, Assange solo sería sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh.

EU buscó extraditar a Assange durante años debido a una de las mayores publicaciones de información clasificada en la historia del país, que reveló secretos de guerra de Irak, Afganistán y de los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros temas.

El pasado abril, el presidente Joe Biden dijo, al ser cuestionado por la prensa, que estaba analizando poner fin al proceso legal en contra de Assange.

"Estamos considerándolo", afirmó Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por la petición del primer ministro australiano, Anthony Albanese, para que se cierre el caso contra el fundador de WikiLeaks.