Estados Unidos reforzará seguridad fronteriza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se cambiará el sistema de migración y volverá más segura la frontera en el sur y Centroamérica a través de nuevas tecnologías con el fin de detener a los traficantes que operan en los cruces fronterizos.

El mandatario estadounidense afirmó que trabaja con sus socios del sur y del centro del continente para mejorar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Agregó que su gobierno se encamina a dar un camino a la ciudadanía para miles de dreamers y trabajadores esenciales del campo, además de concentrar esfuerzos para lograr las reunificaciones familiares.

"Podemos mantener encendida la antorcha de la libertad que atrajo a generaciones de migrantes a este país; a mis antepasados y a muchos de los de ustedes", solicitó Biden a los legisladores.

Durante su primer discurso del Estado de la Unión, el presidente de EU aseguró que aumentaron la contratación de jueces migratorios para llevar procesos más equitativos y apoyar a miles de inmigrantes que huyen de la violencia en sus países.

"La reforma migratoria es algo que apoya todo el mundo, desde los sindicatos a los líderes religiosos, pasando por la Cámara de Comercio estadounidense. Aprobémosla de una vez por todas", subrayó.



En su primer día en el poder, hace más de un año, Biden ya pidió al Congreso que aprobara una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para los alrededor de 11 millones de indocumentados en el país.

Desde entonces, esa medida ha languidecido en el Congreso, donde ni siquiera versiones más reducidas de ese proyecto de ley inicial han conseguido avanzar en un Senado y una Cámara Baja donde la mayoría de los demócratas es mínima.



Esa realidad ha generado frustración entre muchos votantes y activistas hispanos, que lamentan que la reforma migratoria haya vuelto a quedar relegada a un segundo plano a pesar de las promesas de la Casa Blanca, igual que ocurrió durante la Administración de Barack Obama (2009-2017).



Durante su discurso, Biden también defendió que Estados Unidos ha "establecido patrullas conjuntas con México y Guatemala para capturar a más traficantes de personas" y disminuir el flujo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur estadounidense.

Además, subrayó que se han instalado escáneres y otros mecanismos de alta tecnología en la frontera para "detectar mejor el narcotráfico".

Con información de EFE