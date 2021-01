Kamala Harris fue escoltada por el oficial que contuvo el ataque al Capitolio

Eugene Goodman, el oficial de policía que destacó tras la difusión de un video en el que enfrentó a miembros del grupo que irrumpió el pasado 6 de enero en el Capitolio y evitó que ingresaran en la cámara del Senado, fue ascendido para servir como el segundo oficial de seguridad y escoltar a Kamala Harris durante la toma de protesta.

Goodman, un hombre negro que hizo frente a los disturbios en el Capitolio, fue parte de la escolta oficial para la histórica toma de posesión del demócrata Joe Biden.

Durante la ceremonia, el nombre del oficial fue mencionado al posarse adelante a la entrada del recinto, al tiempo que se escuchaban fuertes aplausos por su labor frente a los alborotadores.

El oficial, que fue filmado y fotografiado alejando a la multitud de las puertas sin vigilancia a la cámara del Senado un minuto antes de que fueran cerradas, ha sido calificado como héroe en en el Capitolio, gracias a que evitó que los seguidores del ahora expresidente Donald Trump se adentraran a la Cámara mientras los senadores aún estaban adentro.

Las acciones de Goodman les dieron tiempo a los legisladores de salir del lugar antes de que pudieran entrar los manifestantes.

Eugene Goodman, el policía del Capitolio que contuvo a los asaltantes hace dos semanas para que los legisladores se pusieran a resguardo, es el encargado de escoltar a Kamala Harris en la ceremonia de toma de posesión . pic.twitter.com/0EumkH1dz1 — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) January 20, 2021

Por ello, los legisladores otorgaron a Eugene Goodman la Medalla de Oro del Congreso por su valentía durante los disturbios.

Officer Eugene Goodman is escorting Kamala Harris today. You may remember his brave heroics during the January 6th insurrection.pic.twitter.com/MRHrUbOHh6 — The Recount (@therecount) January 20, 2021

Cabe mencionar que después de los sucesos del 6 de enero, lo que se ha calificado como una falla masiva de seguridad, los principales funcionarios de seguridad en el Capitolio renunciaron, entre ellos los sargentos de armas de la Cámara y el Senado; no obstante, aún no se han nombrado a los suplentes.