Estudiantes de EU se gradúan en ceremonia virtual

Como un gesto de apoyo a los millones de estudiantes que se graduaron este año y que, debido a la pandemia de coronavirus, no pudieron celebrar la prom season (fiesta de fin de cursos) que tradicionalmente se lleva a cabo en los meses de mayo y junio, se realizó una ceremonia virtual encabezada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle Obama.

Dear Class of 2020 fue el evento virtual que organizó YouTube para todos los graduados, que desde casa pudieron celebrar junto con algunas de las estrellas del momento, líderes, creadores de contenido y celebridades, quienes compartieron mensajes inspiradores a la generación que concluyó este año sus estudios.

“Este es un gran día para todos, tal vez no van a tener la experiencia de sudar debajo de la toga y el birrete y de ser avergonzados por sus familiares y amigos que les gritan mientras cruzan al escenario para recibir su diploma, pero lo importante es que aún tienen a toda esa gente con ustedes que los han empujado a crecer. Todos ellos merecen su amor y gratitud”, dijo Michelle Obama en su discurso.

También a través de la ceremonia en esta esta red social, el expresidente Barack Obama se dirigió a los graduados felicitándolos y recalcando que el “estudio sigue siendo su mejor inversión. Hoy es la culminación de un largo viaje. Piensen en el momento en que comenzaba su primer año. Probablemente esperaban que para el día de la graduación hubieran encontrado a su gente, aprendido algunas habilidades nuevas, listos para su próximo paso. Tal vez la universidad, la escuela de posgrado. Tal vez su primer trabajo".

Otra de las invitadas de lujo fue Malala Yousafzai, quien al igual que los demás estudiantes, este año concluía la universidad, “Querida clase 2020, como todos ustedes, también estoy perdiendo mi ceremonia de graduación este año. Cuando me imaginé mis últimos meses en Oxford, me vi estudiando en la biblioteca, trabajando día y noche revisando los trabajos y celebrando con mis amigos.

Pero ahora mismo estoy atrapada en mi habitación tratando de estudiar mientras mis hermanos me interrumpen y me molestan. Este no es el final que imaginamos, nuestra educación sobresaldrá en cualquier fiesta o ceremonia. No se pregunta qué se está perdiendo en esta crisis, sino cómo se responde a ella. Obtuviste tu educación y ahora este es el momento que la uses para mejorar el mundo”, enfatizó Yousafzai.

Como toda importante celebración, la lista de invitados fue muy larga, entre los cuales destacaron: Lizzo, Alicia Keys, Justin Timberlake, The Simpsons, Liza Koshy, Shawn Mendes, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Missy Elliott, Mr. Kate Jimmy Kimmel, Jennifer Lopez, Malala, The Try Guys, Maluma, Billy Porter, John Mulaney, Demi Lovato, Nikkie de Jager, Prajakta Koli, Seth Rogen Heath & Zane, Lady Gaga, Katty Perry, BTS, Megan Thee Stallion, y CNCO, entre muchos más.

Lady Gaga, la artista más esperada por los estudiantes, fue la última en aparecer en la ceremonia, con un chaleco de piel y estoperoles y un turbante en la cabeza, Gaga se mostró sincera e hizo un llamado de conciencia para erradicar el racismo.

“El mundo será nuevo y diferente, mucho más hermoso y amoroso del que vivimos ahora. Creo que el camino a seguir para erradicar la plaga de racismo se basa en tres principios que forman la base de mi fe y mi perspectiva sobre la naturaleza y lo que creo que la humanidad necesita para prosperar.

Estas tres cosas son: tiempo, esfuerzo y gracia divina. Necesitamos estas cosas para volver a plantarlas, enteras y con todo el corazón”, concluyó la cantente estadounidense. La transmisión en vivo en Youtube rebasó el millón de visitas el mismo día.

GRADUACIONES MEXICANAS

Por muchos años, los colegios más prestigiosos de la Ciudad de México han adquirido cierto orden en la realización de eventos de fin de cursos. Sin embargo, este 2020, el último año escolar se concluyó lejos de las aulas, de los maestros, y de los amigos, por lo que en algunos casos se tomó la decisión de celebrar a partir de agosto a octubre, cuando “todo comience a marchar con normalidad”.

La inteligencia artificial se prepara para un futuro en el que tal vez los graduados podrán bailar entre sí, pero con androides / Foto: AFP

Sin embargo, la Universidad Panamericana (UP), campus México, no quiso dejar pasar el importante acontecimiento escolar y realizará un evento especial de forma remota con todos los graduados con un orador de alto nivel.

“Las titulaciones son remotas y la graduación como tal el acto académico se realizará una vez que regresemos de forma presencial”, confirmaron autoridades de la casa de estudios a El Sol de México. La Universidad La Salle pospuso los eventos de fin de cursos hasta septiembre, pero la institución está a expensas de lo que ocurra en el país y a las decisiones que tome la Secretaría de Salud ante la emergencia.

Por su parte, el Instituto Irlandés Femenino organizó un evento totalmente virtual con las alumnas, pero lo hicieron de una forma más divertida. “Nos enviaron a nuestras casas unos birretes para que los decoráramos a nuestro gusto, además de flores, pasteles y brownies y también venía un código para que ingresáramos a nuestra última clase vía Zoom”, relató en entrevista Marielle Zannie Herrerías, egresada de la preparatoria de esa institución.

“También hicimos nuestro brindis por Zoom, nos tomamos fotos y nos subieron a la página del Irlandés”, añadió. La joven Marielle, al igual que miles de estudiantes en el país, atravesó por un momento de frustración cuando su graduación tuvo que ser pospuesta.

“Me sentí un poco desolada porque es un evento con el que soñé toda mi vida, fue algo que me pegó y afectó, nunca imaginé que esto iba a pasar, pero mis padres me han motivado y me han apoyado con su comprensión en todo momento. Sin duda ha sido una experiencia súper especial para mí, no era lo que esperaba, pero aún así, estoy agradecida de que el colegio haya pensado en nosotras, también, debo confesar que lloré muchísimo, a pesar de que estamos lejos, pude sentir el amor que le tengo a mi escuela y a mis compañeras y maestros”, finalizó la estudiante.

En la celebración participaron alrededor de 30 alumnos y 20 maestros.

MENSAJES EN TWITTER

Los estudiantes también se manifestaron en las redes sociales bajo el hashtag #Graduaciones2020. En Twitter, los jóvenes expresaron su frustración al no poder festejar su fin de cursos como tradicionalmente se hace: la tradicional fiesta en el salón, el discurso, el brindis, la entrega de diplomas, las fotos del recuerdo y los vestidos y trajes de gala.