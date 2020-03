TW y FB restingen publicidad que se aproveche del brote de coronavirus

Twitter Inc dijo el miércoles que impediría cualquier intento de anunciantes de utilizar el brote del coronavirus para enviar publicidad indebida a sus usuarios.

Las entidades del gobierno que busquen difundir información sanitaria pública tendrán permitido promover avisos relacionados a la epidemia, dijo Twitter.

Mundo Italia ya supera los 100 muertos por coronavirus

Más temprano el miércoles, Facebook Inc dijo que ofrecerá publicidad gratuita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), buscando garantizar que los usuarios no sean desinformados sobre el virus.

El mes pasado, Facebook dijo que prohibiría la publicidad de productos que ofrezcan curar o prevenir el coronavirus y aquellos que creen una sensación de urgencia.