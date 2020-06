Con app italianos rastrean a contactos contagiados de Covid-19

Medio millón de usuarios descargó en un día la aplicación para teléfonos móviles que permite rastrear los contactos contagiados con coronavirus, informó el diario Il Corriere della Sera.

"Más de 500 mil 000 descargas en 24 horas, se posiciona en el primer lugar en la lista de aplicaciones más descargadas en Italia", sostiene el diario.

"Ha sido elogiada por su simplicidad y los ciudadanos entendieron su utilidad", comentó la ministra para la Innovación, Paola Pisano, citada por el periódico.

El resultado es sorprendente ya que la aplicación será operativa a partir del lunes 8 de junio en sólo cuatro regiones, mientras que entrará en marcha en las otras dieciséis una semana después.

Immuni, the Italian government's #COVID19 contact-tracing app based on the Apple-Google API, is now out. The app does not use GPS.



This is what the iOS 13.5 Exposure Logging and Notifications prompt and Settings page look like once Immuni is enabled. https://t.co/JjV8L5laRm pic.twitter.com/LYWCtnPIXw — Federico Viticci (@viticci) June 1, 2020

Con el nombre 'Immuni', la aplicación fue producida por la compañía Bending Spoons de Milán (norte), contó con el apoyo de un equipo de médicos y expertos y respeta las normas establecidas por la Unión Europea.

El sistema se basa en la tecnología bluetooth y no en la geolocalización y cuenta con un código de seguimiento para todo móvil que será además anónimo y temporal.

El proyecto italiano se enmarca en el plan Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT, Trazado Pan-Europeo de Proximidad con Preservación de la Privacidad).

Los usuarios pueden descargarla libremente y los datos personales son protegidos ya que no salen del teléfono.

El principio es que si una persona que usa la aplicación descubre que es positivo al Covid-19, debe enviar sus datos a un servidor para que el sistema retroceda en el tiempo y trace el mapa de sus contactos a través del bluetooth de manera de advertir a aquellos con los que ha tenido contacto cercano.

La compañía Bending Spoons ha cedido gratuitamente al gobierno todos los derechos para usar la aplicación, así como sus actualizaciones

Italia es uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia de Covid-19 que causó la muerte de más de 33 mil 500 personas y contagiado a 233 mil 599 en toda la península.