Rescatan a 84 migrantes abordo de una embarcación de madera, en Libia

La tripulación del barco de rescate "Ocean Viking" ayudó a 84 personas en peligro en una embarcación de madera frente a Libia, informó el martes la ONG SOS Méditerranée.

Su barco improvisado, "peligrosamente sobrecargado", se encontraba a unos 130 km de las costas libias cuando el "Ocean Viking" acudió en su ayuda, según la organización humanitaria europea.

Fabienne Lassalle, directora adjunta de SOS Méditerranée, precisó que los 84 rescatados son de Bangladés, Marruecos y Somalia, de los cuales 21 son menores no acompañados.

Una vez más, el rescate se llevó a cabo en el mayor desorden y demostró la incompetencia de las autoridades libias", lamentó Lassalle.

Desde el verano de 2018, tras Italia, que anteriormente desempeñaba ese papel, la guardia costera de Libia se encarga de coordinar los rescates en una vasta

