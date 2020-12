Alex Padilla, hijo de mexicanos, sustituirá a Kamala Harris en el Senado

Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, fue nombrado el martes como reemplazo de la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer latino en representar a California en la Cámara Alta del país.

Padilla, el primer secretario de Estado latino de California en 2015, fue elegido por el gobernador Gavin Newsom para representar al estado.

En un comunicado, Padilla se comprometió a "trabajar todos los días para honrar esa confianza y cumplir con todos los californianos".

"Saldremos juntos de esta pandemia y reconstruiremos nuestra economía de una manera que no deje atrás a las familias trabajadoras", agregó.

I’m going to the Senate to protect healthcare, make sure every Californian has access to a vaccine, to get our economy back on track and our people back to work. I know we are going to lead a California comeback that doesn’t leave working families behind. — Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) December 22, 2020

Padilla, quien supervisó el voto por correo de California en las elecciones presidenciales de noviembre, es un aliado de Newsom desde hace mucho tiempo y estaba considerado como uno de los favoritos para el puesto, con un fuerte apoyo de los grupos latinos.

Hijo de un cocinero y una limpiadora de casas que creció en un barrio de Los Ángeles golpeado por la violencia de las pandillas, Padilla, de 47 años, trabajó brevemente como ingeniero antes de ingresar a la política en un momento de intensa lucha contra la retórica antiinmigrante en California.