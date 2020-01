Al menos siete heridos por tiroteo en bar de Virginia

A tan sólo unas horas de iniciar el 2020, siete personas fueron heridas por arma de fuego en el bar Kulture Hookah, en Huntington, Virginia Occidental, así lo confirmó la policía.

De acuerdo a los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 horas del miércoles cuando un grupo de sujetos armados abrieron fuego en contra de siete personas que se encontraban dentro y fuera del lugar.

Al poco tiempo, elementos del cuerpo de emergencia arribaron a la zona para auxiliar a las víctimas, quienes fueron trasladadas al hospital.

NEW: Huntington police now say 7 people were shot this morning at Kulture, a hookah bar. Initial reports were 4-5. No fatalities have been reported. All were taken to the hospital. — Leslie Rubin (@LeslieRubinWCHS) January 1, 2020

Hasta este momento no se ha revelado el estado de salud de los lesionados; sin embargo, se descarta algún deceso y confirmaron que aún no hay detenidos.

Ante lo sucedido, el alcalde de Huntington, Steve Williams, emitió un comunicado en donde condena los hechos, “Cualquier incidente es inaceptable y no será tolerado”.

El funcionario anunció que aún están en espera de que las autoridades correspondientes brinden más detalles “antes de determinar los próximos pasos”.