Usaré cubrebocas cuando ya no exista corrupción en el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se pondrá "tapabocas" cuando ya no exista corrupción en el país y “deba callarse porque ya no hay nada más nada qué decir”.

"Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, de los del PAN, ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga el cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca, entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo me ponga mi tapaboca, para que ya no hable", expresó.

También comentó que los funcionarios que han dejado su gobierno “no están de acuerdo con su modelo y eran partidarios del modelo neoliberal”.

Aseguró que esta actitud es entendible y respetable, ya que algunos no creen en que el Estado deba promover el desarrollo, el derecho a la salud, a la austeridad republicana, o dar becas.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que si no se está de acuerdo, “pues no hay porque estar participando en un gobierno como el nuestro, pero la mayoría está consciente para cambiar la realidad del gobierno”.

Al ser cuestionado sobre el tema de la ceremonia del “Grito” de Independencia, López Obrador reiteró que se debe llevar a cabo y que haya una representación de los estados con gente con antorchas.

Puntualizó que siempre se debe hacer un reconocimiento a quienes han fallecido por coronavirus, así como a los médicos y enfermeras quen han manifestado fatiga por los meses de trabajo.









