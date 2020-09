Kult | Violeta Radio: informa y entretiene, sin discriminar

Durante las últimas semanas pregunté a varios amigos, colegas y melómanos si ya habían escuchado Violeta Radio, la estación radiofónica que suena en el 106.1 de la FM capitalina desde abril de 2019.

En todos los casos, la respuesta fue negativa.

Poco antes de hacer ese breve sondeo, había quedado gratamente sorprendido por la programación musical de esta nueva estación, en la que conviven el rock psicodélico, los sonidos orientales y la música negra, entre muchas otras propuestas escrupulosamente seleccionadas y mayoritaria -aunque no exclusivamente- producidas por mujeres.

Big Maybelle, Ann Peebles, Lena Platonos, Holly Golightly, Heartless Bastards, Yuya Uchida & The Flowers... Incluso cuando hacen sonar referencias bien conocidas, como pudieran ser Big Brother & The Holding Company, Shocking Blue o Los Súper Elegantes, lo hacen con algunas de sus canciones menos obvias.

Me parecía increíble que en la Ciudad de México estuviera sonando una programación musical tan propositiva, con música de diversos estilos, épocas y geografías –propuestas que casi no se escuchan actualmente en ninguna otra estación de radio capitalina– y que en esta ciudad, que es habitada por tantos millones de personas, tan poca gente las estuviera escuchando.

Todo el trabajo de programación es producto de un esfuerzo colectivo y de una curaduríaAimée Vega / Investigadora de Agenda de Género

UNA RADIO COMUNITARIA

Otra característica que diferencia a Violeta Radio del resto de las emisoras de la FM capitalina, es que no se trata de una estación comercial ni de radio pública, sino de una concesión de radio comunitaria, que le fue concedida a una AC de mujeres que trabajan en temas feministas desde hace varios años, entre ellas Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC; María Eugenia Chávez, de la organización CIPAM, y Aimée Vega, investigadora especialista en agenda de género.

Así que nos reunimos con Aimée Vega, Lucía Lagunes y la Jefa de información y productora de la estación, Hazel Zamora, para que nos contaran más acerca de este proyecto.

-¿Cómo surge la idea de lanzar una radio comunitaria en la FM de la Ciudad de México?

-Aimée: Hemos trabajado desde hace muchos años en ello. En el marco de la reforma que dio lugar a la ley vigente, entre 2013 y 2014, participamos para que la ley asumiera la perspectiva de género e impulsamos un debate en el Senado con propuestas dirigidas a que se asumiera esa transversalización; de ahí resulta que nueve artículos de la ley asumen el principio de igualdad de género, y que uno de ellos es el vinculado con las concesiones de radio y televisión de uso social comunitario e indígena.

“Esa es la base que construimos, y cuando en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emite la convocatoria para otorgar la primera concesión de radio de uso social comunitario e indígena para la Ciudad de México, nosotras constituimos la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar A.C. y nos presentamos a esa convocatoria… Es así que en 2017 el IFT emite los resultados y nos otorga la concesión para operar la primera estación de radio con esas características”.

AMPLITUD E IGUALDAD DE GÉNERO

“Ahí inicia lo que ha sido la construcción de un proyecto que está en construcción permanente; así es como surge Violeta Radio en el espectro radiofónico de la Ciudad de México, y dado que nosotras somos feministas y llevamos adelante iniciativas desde el ámbito profesional, académico y activista, es que entendimos que la línea que tenía que seguir la radio era justamente feminista. ¿Qué queremos decir con eso? Demostrar que es posible informar y entretener sin discriminar por razón de género ni por ninguna otra razón”, agrega Aimée.

-Me llamó mucho la atención su programación musical tan distinta a lo que suena en la FM. ¿Quién se encarga de hacer esa selección?

-Aimée: La construcción de la barra programática y de todo lo que hacemos es un trabajo de tejido en el que todas hemos estado involucradas y apoyadas desde luego por compañeras que se han sumado.

En el caso de la música, de entrada establecimos que tenía que tratarse no sólo música producida e interpretada por mujeres, sino también de música que en su contenido no discriminara y que no promoviera la violencia contra las mujeres, y eso lo definimos a partir de diagnósticos que hemos realizado. Por ejemplo, en el ámbito de la música pop hay mujeres intérpretes maravillosas, pero que no necesariamente participan de la promoción de la igualdad de género a través de su música.

“Todo el trabajo de programación es producto de un esfuerzo colectivo, de una curaduría y una investigación muy amplia y profunda, que a nosotras también nos ha sorprendido, porque la audiencia nos envía notas y felicitaciones por esta programación… Para nosotras también ha sido un trabajo muy valioso el de reconocer que los recursos están puestos y que basta con hacer un poco de investigación para encontrar que siempre han estado ahí y que hay mujeres que tienen, a través de la música, un recurso para promover los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres”.

-Lucía: Por suerte a muchas de nuestras radioescuchas y personas que escuchan la radio les gusta la programación musical, y es precisamente porque no la escuchan en ningún otro lado, porque puedes cambiar el dial y escuchas más o menos a las mismas 20 personas una y otra vez en diferentes momentos y la misma canción sonando a lo largo del día, y la propuesta de Violeta Radio es mostrar la riqueza de lo que hacemos las mujeres: de la reflexión, de la cultura, y que no está valorado y no está colocado para bien de la humanidad.

Lo que nosotras hacemos es colocar en el centro los derechos humanos de las mujeresLucía Lagunes / Presidenta de CIMAC

-¿En qué consiste su propuesta de programas?

-Lucía: En la mañana tenemos el noticiero En Perspectiva; luego Análisis Feminista, que es un programa semanal que aparece los miércoles, y en la barra de la tarde, a partir de la 1:00 PM, diferentes programas de reflexión o de análisis de música y de libros. Hay un espacio para hablar de sexualidad, uno donde confluyen las organizaciones feministas y donde también hay una reflexión sobre los temas de coyuntura que ocurren en el país…

-Hazel: Y también se cubre la parte cultural: tenemos programas como Ingrávida, que trata de literatura escrita por mujeres; otro llamado De la X a la Y, que realizamos con la Ibero desde CIMAC, y otros como Voces en Resistencia, donde se le da la voz a las mujeres que están en algún tipo de movimiento feminista, y otro que se llama Personajas.

-Ya que mencionan el nombre de Personajas, ¿tienen una postura frente al lenguaje inclusivo?

-Lucía: Sí… no importa quién conduzca, pero hay un principio de no usar palabras discriminatorias, ofensivas o que atenten contra los derechos humanos… Y hay un reconocimiento del derecho de las mujeres a ser nombradas, en ese sentido, el programa retoma esa lógica y nombra a las personajas importantes de la historia.

-¿Violeta Radio es una estación que le habla sólo a las mujeres?

-Lucía: Es una estación que le habla a la sociedad y que coloca en el centro los derechos humanos de las mujeres. Si tú mides la información o la música en cualquier programa, de cualquier medio de comunicación, encontrarás una lectura del mundo a partir del quehacer masculino, y a eso se le ha dicho que es lo universal, aunque excluye a más de la mitad de la población, que somos las mujeres… Lo que nosotras hacemos es colocar en el centro los derechos humanos de las mujeres, en un análisis o una reflexión que tiene que ser de la sociedad… Es como pensar que si en un programa de debate sólo hay hombres, solamente le estén hablando a los hombres, ¿no? Nunca les preguntarías si sólo le están hablando a los hombres, das por sentado que aunque sean puros hombres están hablándole a la sociedad.

-De todos los tipos de feminismo que existen, ¿Violeta Radio representa alguno en concreto?

-Aimée: Claro, hay distintas corrientes que se explican por el contexto histórico en el que se han detonado, y son corrientes vigentes. Tomando en cuenta que el feminismo es una teoría política de derechos humanos, nosotras asumimos que sí, que la pluralidad de feminismos que están vigentes son los que tienen voz a través de Violeta Radio, pero cumpliendo con el principio de promover los derechos humanos y la dignidad humana de todos los grupos sociales, así como la igualdad entre mujeres y hombres.

-Tomando en cuenta que el financiamiento es esencial para la operación de un medio de comunicación, ¿Violeta Radio cuenta con recursos suficientes?

-Lucía: Como nos conformamos como una AC sin fines de lucro, recurrimos a organizaciones filantrópicas internacionales que apoyan el derecho de las mujeres a acceder a los medios de comunicación, como puede ser una frecuencia de radio, y tuvimos apoyo para la instalación de la antena, el transmisor, etcétera. Y hay diferentes instancias, como Reporteros Sin Fronteras, que nos apoyó para lograrlo. Tenemos algunos apoyos que nos han permitido tener un piso para poder desarrollar los programas, para la producción radiofónica y para tener una propuesta de programación… No tenemos todo lo que necesitamos, porque una radio requiere de mucho, pero estamos operando en condiciones para ello.

A un año y medio de haber salido al aire, Violeta Radio es un proyecto que está en construcción, como aseguran sus propias dirigentes. La estación tiene varias asignaturas pendientes, como optimizar su comunicación en redes sociales y afinar detalles técnicos que se escuchan al aire.

De momento aún no hay un lugar donde se pueda consultar su programación y su página de internet está en construcción, pero todas son tareas que tienen que ver más con la forma que con el fondo, burocracia que si se antepone las va a frenar mucho. Es un privilegio atestiguar el nacimiento de un medio de comunicación que puede dar mucho; una propuesta radiofónica que no es para cualquiera, y que por lo tanto vale la pena escuchar.

