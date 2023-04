Situación de Garduño se definirá hasta que concluya investigación sobre el INM: AMLO

Tras el reclamo de países latinoamericanos para que se despida al titular del INM, Francisco Garduño por este caso, como lo hizo El Salvador el domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo habrá que esperar a que terminé el proceso de invetsigación para determinar su situación.

“Tenemos que esperar a que la Fiscalía termine todo el proceso de investigación que está en marcha”

Te recomendamos: Venezolanos muertos en incendio de INM podrían ir a la fosa común de Cd. Juárez

López Obrador matizó que “ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte de que corresponde a la Fiscalía. Entonces vamos a esperarnos”, subrayó.

Sociedad No alcanza el tiempo para reformar al INM: Consejo Ciudadano

También se le preguntó por el reclamo de países como Honduras y El Salvador, entre otros, quienes demandan justicia por la muerte de sus connacionales en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez, el pasado 29 de marzo, ante lo cual dijo que “tienen razón” sus autoridades, pero negó que la muerte de los inmigrantes se trata de un crimen de Estado, como han expresado.

“Solo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos”, puntualizó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es muy lamentable lo que sucedió” en Juárez, sin embargo subrayó que los países centroamericanos “tienen que proteger la vida de sus conciudadanos y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar, y no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables”, concluyó.