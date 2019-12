Regresan a trabajadores 586 mdp durante 2019

A lo largo de 2019, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) atendió 10 mil 31 casos, de los cuales obtuvo recuperaciones de 586 millones 40 mil 465 pesos a favor de los trabajadores, informó Carolina Ortiz Porras, titular del organismo.

En entrevista con El Sol de México, la funcionaria indicó que estos procedimientos se dan en casos donde el trabajador acusa incumplimiento de los contratos o falta de pago de las prestaciones. También pueden llegar a atender reclamos por Afores.

“Se trata de acercar a los ciudadanos y llegar a la conciliación y no a juicios, toda vez que solo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ventilan 55 mil 882 hoy en día”, dijo.

Ortiz Porras destacó que tras la reforma laboral de 2019, la Profedet tiene mayores facilidades para resolver los conflictos obrero-patronales en menor tiempo, tanto que la meta es que cualquier asunto quede concluido en máximo 45 días.

“No se trata de alargar procesos sino de acortar soluciones y evitar llegar al terreno jurisdiccional. Se acabaron las ‘llamadas a misa’. Se busca que las partes en conflicto se avengan, se sienten. Igual pueden llegar o no a una conciliación; pero los convenios que se logren van a tener el carácter de juzgado que una sentencia”, afirmó.

Esta institución del gobierno federal que asesora y representa a los trabajadores y sus beneficiarios así como a sindicatos, también propone soluciones a las partes. En los primeros once meses de este 2019 facilitó 210 mil 646 servicios.

Comentó que de este universo, se brindaron 188 mil 160 asesorías; se lograron 10 mil 313 conciliaciones; se iniciaron 11 mil 568 juicios y se interpusieron 605 amparos.

“Al acercarse con nosotros, si el asunto no es laboral, lo turnamos a la autoridad pública competente. Y sí es laboral, les damos asesoría. Sí no es competencia federal sino local, los canalizamos directamente a las Procuradurías respectivas”.

Otro de los problemas comunes que atiende la Procuraduría es el de las Afores. Ortiz Porras explicó que el principal reto en estos casos es exponerle a las personas en qué casos procede la reclamación y en cuáles no.

“Es un problema de información. No es que no quieran devolver el dinero. El dinero no es de las Afores, es del trabajador. Y sí falleció va a ser de sus beneficiarios. Pero a veces no se tiene claridad en los procesos, de cuáles son los requisitos, cuándo aplica, cuándo no, a quién le tocan los ahorros. A la esposa sí; pero si la persona que falleció dejó hijos menores que también tienen derecho, se tiene que determinar en qué porcentajes”.

Por otro lado, la titular de la Profedet indicó que la dependencia a su cargo coadyuva a asesorar a los sindicalizados para diversos trámites, que van desde el registro del contrato colectivo hasta a acompañamiento de los representantes de las asociaciones.

“En este proceso de afiliación de los contratos colectivos registrados, a las Procuradurías se nos facultó para poder asesorar a los representantes sindicales, a los líderes en la legitimación”.

Finalmente, Ortiz Porras llamó a los trabajadores a acercarse a la Procuraduría para resolver cualquier conflicto laboral, ya que ellos son los responsables de brindarle apoyo en estos casos.

“Somos los abogados, el que habla por el trabajador y ve por él y sus beneficiarios. Somos abogados facultados para atender a sindicatos, que sepan que pueden contar con nosotros”.