Presenta AMLO diseño del “cachito” para la rifa del avión presidencial

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el diseño del “cachito” para la rifa del avión presidencial.

Ya tenemos por ejemplo hecho hasta el diseño del boleto

El mandatario afirmó, durante la conferencia matutina, que se busca obtener fondos para adquirir equipo médico.

Además, López Obrador anunció que la próxima semana deciden el método de enajenación del TP01 José María Morelos.

Explicó que si para el 15 de febrero no prospera ninguna de las opciones de venta, va la rifa de la Lotería Nacional, la cual podría realizarse tentativamente el 5 de mayo.

Durante la conferencia mañanera expresó que lo único que lo detiene para proceder con la rifa, es que el ganador “se desgracie” o se “destruya una familia” por la ambición del dinero.

“Les voy a dar a conocer aquí mi púnica preocupación, voy a socializarla, para que todos me ayuden. Mi preocupación es que se trata de un bien que significa mucho dinero, y el dinero, para decirlo coloquialmente es una tentación, y es la mamá a veces, y es el papá del diablo. Entonces, echa a perder a veces el dinero a las personas, y yo no quiero que nadie se eche a perder, no quiero que se destruya ninguna familia y no quiero cargar con esa familia”, opinó.

Ante ello, propuso que, si el ganador decide vender el TP01 José María Morelos, pueda abrir un fideicomiso en el Banco de México, capitalizar su dinero y retirarlo cuando tenga claridad de cómo usarlo.

El Jefe del Ejecutivo Federal acotó que el avión estaría libre de deuda, tendría un año de estacionamiento gratis en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en Santa Lucía, en lo que deciden qué hacer con él.

Explicó que buscarán un mecanismo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se le descuente la deuda que tiene con el Banco Nacional de Obras.

El boleto de la lotería traería la leyenda promocional: “Es una cooperación para equipos médicos y hospitales, donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”. Y sería un gran sorteo especial para conmemorar la Batalla de Puebla.

Acotó que entre 100 y 200 empresas podrían comprar 40 mil cachitos para incluirlos en las promociones de productos o para regalarlos a sus trabajadores.

El resto los vendería la Lotería Nacional con los promotores y sus agencias, para el público en general.

Luego de que se averió el avión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, López Obrador le ofreció el Boeing 787, pero no ha recibido respuesta por parte del mandatario.