"No me vacuné por miedo e ignorancia", el Covid alcanzó a Tere

“No me vacune por miedo y por ignorante y, pues, ya pagué las consecuencias”, de esa forma Tere anunció en su grupo de amigas que se contagió de Covid-19.

Ella estaba en el 28.1 por ciento de los mexicanos de entre 40 a 59 años que, según la Encuesta de Salud y Nutrición 2020, rechazan la vacuna anticovid.

El viernes le habría tocado la segunda dosis de la vacuna Pfizer en la alcaldía Cuauhtémoc, pero “al escuchar entre muchas especulaciones que era contraproducente, que si estabas bien podrías venirte abajo y saber que hasta una cuchara se te queda pegada en la vacuna, entre tantas cosas, eso me dio mucho miedo, por eso yo decidí no vacunarme”.

A nueve días de que inició con síntomas y al acudir al módulo de la alcaldía le confirmaron era positiva a Covid-19, lo mismo que su hija Katia, Tere investigó en qué momento, una vez que concluyan los síntomas, se podrá vacunar. Para eso debe pasar al menos un mes antes de buscar en dónde vacunarse.

“Ahora sí me voy a vacunar”.

Tere consideró que no estaba muy expuesta al virus al contacto con otras personas y por eso valoró no aplicarse ninguna vacuna. “Yo decía me la llevo tranquila, estoy encerrada, salgo lo necesario y tomo mis medidas. Estaba bien porque desde 2019 hasta ahorita estaba bien, y hasta ahora me contagie. En realidad, es por eso que yo no quise vacunarme, le tengo miedo a las consecuencias, a la maldad del ser humano, esa es la verdad”.

De toda su familia, su hermana mayor ya enfermó y requirió de anticoagulantes para enfrentar las consecuencias del virus SARS CoV2. Ella sí se vacunó el pasado viernes y ahora es ella la encargada de acercarle alimentos y medicinas a Tere y a su hija.

Tere cree que se contagió del virus en la marisquería en donde estaba trabajando, al lado de otra de sus hermanas, de su cuñado y su sobrino. De los cinco, sólo ella y su hija empezaron con síntomas.

Fue hasta el viernes de la semana pasada empezó con fuertes dolores de cabeza y ninguna pastilla le quitó el dolor.

Al mismo tiempo Karla, su hija, empezó con síntomas de gripa y decidieron ir a la explanada de la alcaldía a practicarse una prueba rápida.

Recurrieron al médico que había atendido a su hermana y les recetó el grupo básico de medicinas, aislarse y vigilar su oxigenación.

El fin de semana pasado, Tere sintió un fuerte cansancio, intenso dolor de cabeza e insomnio, por lo que recurrió a sus ejercicios de meditación para lograr conciliar el sueño y descansar.