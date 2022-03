Mujeres se sienten inseguras, acosadas y violentadas en su propia ciudad

“No es posible que la mayoría de las mujeres se sientan inseguras en su propia Ciudad, que se sientan acosadas y violentadas en su cotidianidad”, señaló el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien llamó al gobierno federal y al de la Ciudad de México a poner más énfasis en temas de importancia para las mujeres.

"Un gobierno que no respeta los derechos de las mujeres y que no le toma la importancia que este tema se merece, no debe ser incongruente ni hipócrita. Mi reconocimiento a todas las mujeres que salen a manifestarse y a alzar la voz por las que ya no están", dijo.

Señaló que los feminicidios en México han tenido un repunte atípico, de acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, pues se reportan cifras de por lo menos 11 feminicidios en la Ciudad, un 57 por ciento, más los siete asesinatos de este tipo contabilizados en el primer bimestre de 2021.

Zambrano Grijalva, comentó, que este inicio de año ha sido de terror para las mujeres y que se tiene que implementar mucho más apoyo en materia de seguridad a todas las mujeres en el país, emprender protocolos reales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en razón de género, en lugar de andar desprestigiando el movimiento feminista y levantando vallas de la ignominia.

Recalcó, que el movimiento feminista surgió de la lucha de miles de mujeres en este país que alzan la voz, que exigen justicia y respeto pleno a sus derechos, "que el gobierno de la Ciudad de México no se adjudique un movimiento que su jefe desde Palacio Nacional, ha desprestigiado e ignorado”.

El claro ejemplo son las vallas que han montado en algunos puntos de la Ciudad, para subrayar que le temen más a las demandas que a los grupos criminales con quienes pacta impunidad.

“No es simplemente decir palabras al aire, el acompañamiento se demuestra con hechos, siendo empáticos, protegiendo con políticas públicas a las mujeres, niñas y adolescentes”, dijo.