Mexicanos se ofrecen de voluntarios para probar vacuna rusa

Un promedio de 30 peticiones diarias recibe la Embajada de Rusia en nuestro país por parte de mexicanos para participar como voluntarios en la última fase de desarrollo de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, según afirmó la sede diplomática en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el texto difundido en Twitter, las solicitudes han llegado de diferentes sectores de la población mexicana, desde estudiantes hasta académicos.

“Cada día la embajada de Rusia en México recibe 30 peticiones de parte de los mexicanos de diferentes sectores de la población, de estudiantes hasta académicos”, afirma el texto de la representación del Kremlin en la Ciudad de México.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó el martes que serán dos mil los voluntarios mexicanos que participarán en la Fase 3 de pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V, la cual fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, una entidad pública del estado ruso.

A pesar de que el proceso de selección aún no está claro ni se sabe si los voluntarios recibirán algún pago por participar en el protocolo, fuentes de la Cancillería aseguraron a El Sol de México que todavía no hay una fecha definida para iniciar las pruebas, pues aún no se concluye la traducción al español del expediente que entregaron las autoridades rusas sobre la vacuna, el cual tendrá que ser analizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su aprobación final.

Alejandro es uno de los mexicanos que estaría dispuesto a participar en las pruebas de la vacuna Sputnik y asegura que lo haría basado en la experiencia y el avance científico con el que cuenta un país como Rusia.

La carrera por la vacuna

Hasta este 25 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 173 candidatas a vacuna: 142 todavía están en la etapa preclínica, incluidas dos de Brasil y una de Argentina, y 31 avanzaron a las pruebas en humanos, entre ellas una de Cuba.

De estas últimas, siete entraron ya a la fase 3 y están en el proceso de reclutamiento masivo.

De las restantes de la lista de la OMS -que no incluye la rusa-, tres se desarrollan en China, mientras que las otras son las de la británica AstraZeneca, en colaboración con la Universidad de Oxford, y las de las estadounidenses Moderna y Pfizer, que trabaja con la alemana BioNTech y en la que se enrolaron Pedro y Ezequiel.

Rusia no ha pedido hasta el momento que su vacuna sea evaluada en esa instancia.

Aunque los estudios incluyen población de diversos puntos del mundo, la mayoría de las vacunas candidatas tiene en la mira a voluntarios de América, con Argentina, México y Brasil entre los primeros.

Bacaltchuk señala que los criterios para elegir un país son el perfil epidemiológico, es decir que la dinámica del contagio sea activa; la factibilidad regulatoria, para que la aprobación de los ensayos sea en un tiempo muy corto; y que cuente con centros, con infraestructura y capacidad de investigación adecuados.

América resulta clave desde el punto de vista epidemiológico, ya que suma unos 13 millones de casos, más de la mitad mundial, y 450 mil muertes (el 54% del total) por coronavirus.

Además, siete países americanos están entre los doce más afectados: EU, Brasil, Perú, México, Colombia, Chile y Argentina.

