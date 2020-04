López-Gatell, a favor de que ciudadanía use mascarillas caseras

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se mostró a favor de que la ciudadanía use mascarillas de fabricación casera ante la contingencia sanitaria del Covid-19 en nuestro país.

"Sí, si está la ciudadanía en posibilidad de fabricar sus propias mascarillas [...] puede ser un elemento auxiliar de la prevención", enfatizó.

Sin embargo, López-Gatell descartó que el uso de mascarillas y el control de la enfermedad estén relacionados, ya que el virus puede ingresar por los ojos o bien si las manos llegan a la cara, también hay riesgo de exposición a la enfermedad.

"Estados Unidos, en las últimas horas, el centro de control de enfermedades recomendó el uso masivo de mascarillas, pero no debemos confundirlo con una recomendación totalmente fundamentada en ciencia", aseveró durante la conferencia de Covid-19 de este viernes.

"En este momento, varios grupos sociales has estado promoviendo la fabricación de mascarillas, lo que no tendría sentido es que las mascarillas quirúrgicas y mucho menos las rígidas, se desperdiciaran utilizándolas como mecanismo de protección que todavía no tiene fuerte evidencia científica", agregó.

Este viernes, la Secretaría de Salud confirmó que en México se han registrado 60 defunciones y mil 688 casos de Covid-19.

En el reporte técnico diario, José Luis Alomía, director General de Epidemiología, reportó 5 mil 398 casos sospechosos y la realización de 15 mil 688 personas analizadas hasta el momento.

En conferencia de prensa, detalló que 79% de los pacientes han sido ambulatorios, mientras que el 21% requirió hospitalización.

Respecto a las defunciones, explicó que se concentran en grupos se edad más avanzados, arriba de 60 años, con predominio en hombres, insistió también que la hipertensión es la principal causa de comorbilidad.

“Nos faltan todavía muchas semanas de esta epidemia… Es la más grave en 100 años”, subrayó López-Gatell.

El funcionario hizo llamado un llamado a la paciencia, “esa paciencia nos va a salvar de contagiarnos”, aseveró.

Expuso que para frenar la epidemia se requiere solidaridad, paciencia, pues la enfermedad exige un compromiso en lo personal, en lo social para combatir la misma.

"No nos podemos dar el lujo de creer que nos vamos a salvar", externó.

En ese sentido, agradeció a gobernadores por su labor de protección a la población, también expresó su agradecimiento al sector público y privado del país, pues han sido fundamentales en el compromiso para combatir la enfermedad.

En la conferencia también estuvo presente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien hizo un llamado nacional a la empatía.

Mónica Maccise Duayhle, titular del Consejo, expuso que la dependencia ha recibido quejas de rechazo y discriminación a personas contagiadas con coronavirus, personal médico y de enfermería, personas de la diversidad sexual y personas con rasgos orientales.

Anunció que para enfrentar esta contingencia social, la población debe dirigirse con empatía, inclusión y solidaridad.

