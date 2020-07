La Corte no resolvió de fondo el derecho a decidir sobre su cuerpo: diputadas

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados reprocharon que la Corte no decidiera “de fondo” el derecho que garantiza a las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, por lo que adelantaron que en cuanto inicie el próximo Periodo Ordinario de sesiones en la Asamblea federal, lo primero que harán será legislar en torno a ello.

Esto luego que cuatro ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron en contra del proyecto que obligaría al Congreso de Veracruz a reformar su Código Penal en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Con ello, la Corte desechó el proyecto que permitiría la interrupción legal del embarazo en esa entidad.

La diputada presidenta de esta Comisión, Wendy Briceño Zuloaga adelantó que las integrantes del órgano que preside, junto con la Comisión de Salud impulsaran una iniciativa para despenalizar el aborto.

“Esta iniciativa tiene por objeto preservar la vida, la salud mental y física de las mujeres embarazadas; además de ser un medio para el ejercicio del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, a igualdad a la no discriminación y, por lo tanto, el beneficio mayor será que toda mujer pueda solicitar libremente la interrupción de su embarazo, entre otras razones, cuando se encuentre en riesgo su vida o su salud” señaló la diputada morenista por Sonora.

Briceño subrayó que de manera legal o no las mujeres abortan y el propósito de la propuesta es que la mujer que lo decida, puedan hacerlo de manera segura y sin ser criminalizada.

Asimismo, dijo que 140 legisladoras y legisladores respaldan la iniciativa para acercar a la población métodos anticonceptivos y de planificación familiar.

Con ello, puntualizó que estarían proponiendo concretamente reformar la fracción 11 del artículo 17 y la fracción 6 del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como la fracción 10 al artículo 46 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; además de otras normas en materia de servicios de Planificación Familiar y Servicios de Interrupción del Embarazo en la Ley General de Salud.

Por su parte la diputada morenista, Lorena Villavicencio lamentó que la Corte no hay resuelto el tema de la interrupción legal del embarazo en Veracruz por un tema de forma y no de fondo, por lo que dijo que espera que una vez que se legisle en la Cámara de Diputados este tema se haga valer un derecho inherente a las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad reproductiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía despenalizar el aborto en Veracruz. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Por mayoría de cuatro votos, rechazaron el proyecto de Alcántara Carrancá bajo el argumento de que el Congreso de Veracruz no ha omitido legislar sobre el aborto. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Actualmente la legislación de Veracruz reconoce el derecho de abortar en casos de violación, peligro de muerte para la madre o por malformación del feto. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México El proyecto sostenía que la prohibición total de la interrupción del embarazo, vía tipificación penal, es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud. Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa En la votación, los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo no compartieron la visión del ministro ponente. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México La propuesta habría permitido a mujeres de otros estados presentar amparos para obligar a los congresos locales a legislar en el mismo sentido. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Grupos feministas, que esperaban el respaldo de la Corte, expresaron su decepción con los argumentos de los ministros, pero aclararon que la lucha por los derechos reproductivos continúa. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México La asociación Mujeres+Mujeres coincidió con el sentimiento de decepción, pero recordó puede presentarse un nuevo proyecto que resuelva las objeciones de los ministros. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México Pese a que el presidente AMLO ha sido con anterioridad ambivalente en su postura, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró su apoyo a la despenalización del aborto. Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Villavicencio sostuvo que las mujeres no son menores de edad, “somos seres completos y tenemos capacidad de decisión”. Añadió que las mujeres no están satisfechas por esta decisión y esperaban una decisión histórica que por fin reconociera la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el cual no debe estar sujeto a grupos anti derechos, más que a la decisión de las mujeres.

“No podemos permitir que niñas, adolescentes y mujeres tengan restringido este derecho y que las estemos confinando a una prisión o a una maternidad forzada o a la muerte”, dijo Villavicencio, por lo que concluyó que “nosotros (los diputados) tenemos la obligación de legislar sin sotanas y que les quede claro a los grupos anti derechos: no vamos a ceder en un principio fundamental del Estado Mexicano que es la laicidad”, sentenció.

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, al contextualizar el caso de controversia del Congreso de Veracruz, señaló que esa asamblea cometió violencia contra las mujeres al no resolver a favor del derecho de las mujeres en materia de interrupción legal del embarazo, lo cual se considera una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.

Tagle Martínez también indicó que lamentablemente, “la Corte no entró al fondo. La discusión que dieron las ministras y ministros de la Primera Sala se quedó en una discusión de forma. La discusión de forma consistió en preguntarse si un juez, como lo son ellos, podía determinar qué debe legislar un congreso”. Por lo que consideró la diputada que en otros momentos en relación de acciones de inconstitucionalidad la Corte sí ha resuelto que puede hacerlo.

Finalmente, subrayó que el tema del aborto no concluye y no se quedará con lo que resolvió la Corte, a pesar de que hay “grupos de derecha que traen recursos y asesoría legal y, lamentablemente inciden en estos espacios para que no se avance en el reconocimiento de los derechos de la mujer”.

Por ello, concluyó que con la iniciativa que se presentará en septiembre darán pie a que la Corte complete su decisión para validar el derecho de las mueres a decidir sobre su sexualidad reproductiva.

