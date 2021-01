Javier May, secretario de Bienestar, figura en doble nómina

El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, los subsecretarios Ariadna Montiel Reyes y Hugo Raúl Paulín Hernández, así como 35 colaboradores cercanos a ellos —entre asesores, choferes, personal de seguridad y secretarios particulares— están incluidos en el más reciente listado de Servidores de la Nación publicado por la Secretaría de la Función Pública en el portal Nómina Transparente. La actualización corresponde al 31 de diciembre de 2020.

De esta forma, los funcionarios y sus colaboradores se encuentran en dos nóminas: la de la Administración Pública Federal y la de los Servidores de la Nación.

El Sol de México consultó al área de comunicación de la Secretaría de Bienestar sobre la existencia de una doble nómina para este grupo de funcionarios y empleados cercanos al secretario Javier May y hasta el cierre de la información no fijaron ninguna postura.

La nómina de los Servidores de la Nación indica que May Rodríguez recibió al concluir diciembre el equivalente a una mes de su salario vigente en la nómina de la Administración Pública Federal, es decir, 110 mil 877.52 pesos netos. En el caso de los subsecretarios sucede algo similar.

Apenas el jueves de la semana pasada el presidente definió que los Servidores de la Nación “son mujeres, hombres con convicción, con principios, gente que está a favor de la transformación, gente que le tiene amor al pueblo, a su prójimo, no son simples funcionarios públicos. Hay gente que tiene convicciones, mística, entonces, siempre han estado ayudando”.

Luego anunció que “en la medida que podamos se les va a mejorar económicamente, se les va a apoyar, vamos poco a poco”, pero reafirmó que se trata de personas con convicción y conscientes de que están ayudando a los pobres.

Javier May es tabasqueño. En 2007 fue presidente municipal de Comalcalco y luego presidente ejecutivo estatal de Morena. En la elección de 2018 obtuvo un escaño en el Senado de la República, pero se incorporó a la Secretaría de Bienestar al frente de la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, a cargo de uno de los programas estelares de la administración lopezobradorista: Sembrando Vida. En septiembre de 2020 fue designado secretario de Bienestar.

Con el registro número 12989 aparece en esa nómina de Servidores de la Nación Javier May Rodríguez, en su cargo como secretario de Bienestar y un salario neto de 110 mil 877.52 pesos.

Con el número 13969 está registrada la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes y con el 15790 Hugo Raúl Paulín Hernández, subsecretario de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional.

La nómina de Servidores no incluye a todos los 22 mil 667 trabajadores de la Secretaría de Bienestar, pero sí aparecen Ileana Martínez Mata quien tiene cargo de secretaria particular, además de Rosalba Méndez Solís y Miriam Jacinto Hernández, que son las secretarias de apoyo de la oficina del Javier May.

Jorge Juventino Cárdenas Marcelino y Jorge Andrés Cardoza Sánchez, que tienen a su cargo la seguridad del Secretario, también aparecen en esta nómina, al igual que su jefa de seguridad, Alicia Paulina Aragón Torres.

A la lista se suman los asesores José Carlos Cervantes Sapien, Luis Carlos Mendoza García y Diana Berenice Ramírez Camarillo además de Israel López Reyes y Ricardo Venegas Cedillo, estos últimos choferes del subsecretario Paulín Hernández, con un salario de 17 mil 39 pesos y 13 mil 608 pesos, respectivamente.

También aparecen excolaboradores del titular de Bienestar o de su antecesora María Luisa Albores, hoy secretaria del Medio Ambiente. Es el caso de Heriberto Everardo Enríquez Díaz, quien se encontraba al frente de la dirección de Estrategia en Política de Bienestar, pero a partir de octubre de 2020, según su perfil de LinkedIn, dejó la administración pública para convertirse en Gerente de Asuntos Públicos del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

En la nómina de los Servidores de la Nación, actualizada al 31 de diciembre de 2020, Enríquez Díaz aparece con un salario neto de 61 mil 603.40 pesos.

Él en su currículum señala haber trabajado en la Oficina de la Presidencia de la República, con el presidente López Obrador, como director general Adjunto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Antes, de 2014 a 2018 fue asesor de Información de la Coordinación de Asesores en la Presidencia, pero con el presidente Enrique Peña Nieto.

CRECE NÓMINA

Del 4 junio de 2019 a diciembre de 2020 la nómina de los Servidores de la Nación se incrementó en 4 mil 233 trabajadores en diferentes niveles de desempeño.

Según la respuesta a una petición de transparencia, la base de datos de estos trabajadores al 4 de junio de 2019 reportaba una nómina de 18 mil 681 personas, en tanto que la base de datos actual contiene 22 mil 914 personas.

Significa que en año y medio la nómina de los Servidores de la Nación creció 41.6 por ciento.

El pago de esa nómina, describe el portal, es para los Servidores de la Nación que “son personas que cuentan con un contrato de prestación de servicio profesionales bajo el régimen de honorarios”.

Agrega que “la información presentada se toma del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal que se actualiza de manera quincenal a partir de los datos que, bajo su responsabilidad, envía cada institución a la Secretaría de la Función Pública. Cualquier duda o solicitud deberá dirigirse a la Secretaría de Bienestar”.