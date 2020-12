Intensamente | "Jorge Vergara todavía tenía un sentimiento muy fuerte por mí": Angélica Fuentes

La empresaria responde después de cinco años a las acusaciones en su contra que hizo su exesposo, el dueño de Las Chivas y Omnilife, que la obligaron a salir de México ante el temor de que le quitaran a sus hijas. Un pleito de cientos de millones.

Jorge Vergara decía que el pleito que encendió con Angélica Fuentes estaba cabrón que se resolviera en términos amigables, corría julio del año 2015. En el Club de Industriales de la Ciudad de México, incluso con una corbata amarrada al cuello para poder entrar a las instalaciones y tener una charla privada, al dueño de Las Chivas se le quebraba la voz al hablar de su esposa. “No creo que quiera mi amistad el resto de su vida”, soltaba suave, delicadamente, el empresario multimillonario que comenzó vendiendo carnitas, gordo y quebrado, como dicta su historia de éxito. “Es algo que tiene que entender, estamos ligados por las niñas el resto de la vida, ojalá y Dios la ilumine y entienda que más vale mal arreglarnos, que pelearnos de pocamadre los próximos 10 años”.

No fue una década, Jorge Vergara murió en noviembre del año pasado y el escándalo se apagó.

“Mira, para mí fue una gran sorpresa, el 2 de abril, cuando sacan todas las noticias, yo me enteré dos semanas después, que ya había una sentencia en mi contra”, dice Angélica Fuentes en noviembre de 2020. El tema del divorcio y del pleito por cientos de millones de dólares se retoma. “Se contesta una demanda en mi contra en 24 horas, tú dime en dónde en México, una demanda tan larga como la que me hicieron, se contesta en 24 horas. Me metieron medidas cautelares incluído el no derecho a comercio, tú dime, en dónde lo has escuchado, pues así fue mi caso”.

Y salió Jorge Vergara a dar una conferencia de prensa en ese momento, recuerda la empresaria vía telefónica desde alguna ciudad del sur de Estados Unidos, donde ahora vive.

“Cuando tenemos en el inconsciente esa verdad escondida, de cómo hacemos las cosas, pues no puedes más que sacarlo, quiero yo pensar, de esa forma. De esa forma de, no sé, yo creo que si hubiera yo hecho algo así, yo tendría la cola entre las patas como decimos”.

Angélica Fuentes se refiere a ese pasaje de Jorge Vergara, donde se mostraba triste, arrepentido, pero con todos sus abogados peleando contra la madre de sus hijas.

“Yo tendría la cola entre las patas y me hubiera sentido terrible… el haber estado con un hombre, en este caso él, una mujer, me hubiera sentido terrible de haber hecho las cosas como las hizo, con los asesores incorrectos, en este caso, yo creo que yo también me hubiera sentido terrible, de tener una relación tan cercana, en todo sentido, en el profesional y en el personal, y darme cuenta de lo que estaba haciéndole a la otra persona, sabiendo en el fondo, pues la verdad de cómo se hicieron las cosas en mi contra en un país en donde en ese entonces el Estado de derecho, pues prácticamente no existía”.

Corría julio del año 2015 y Jorge Vergara decía en privado, en confianza, que teníamos que imaginar que una de sus hijas tenía cuatro años, y tendría 14 cuando terminara el pleito con su esposa. “Va a tener información de todo lo que ha sucedido en estos 14 años, para bien o para mal, creo que nos va a odiar a los dos a final de cuentas. Les vamos a causar un daño”.

Le recordamos al empresario que había tres áreas que encabezaba: Las Chivas, Omnilife y sus negocios inmobiliarios. Se hablaba de una inversión de Angélica Fuentes a sus negocios de 200 millones de dólares.

“Déjame checar si puedo oficialmente decir la mínima cantidad que invirtió. Pero no tiene nada que ver con 200 millones de dólares. Le voy a preguntar a mis abogados si no tengo problema de comentar, pero nada que ver, no es verdad. Ojalá y hubiera invertido 200 millones de dólares”, nos aclaró. La participación en el grupo de Vergara, más allá del monto en billetes, era de 49 por ciento. Y los abogados del empresario no autorizaron comentar nada que afectara sus argumentos en el caso contra la empresaria.

Foto: Cortesía Angélica Fuentes

“Yo creo que Jorge todavía tenía un sentimiento muy fuerte por mí”, dice Angélica Fuentes en entrevista con El Sol de México. “Es muy doloroso cuando no aceptamos que hay momentos de tener el valor de decir: ya no coincidimos en lo que queremos, ya no buscamos las mismas cosas, es momento de dar las gracias, de separarnos y de que cada quien siga su camino, en el entendido de que hay dos seres extraordinarios que nos unen, como nos unieron ayer, nos unen hoy y nos unirán el resto de nuestras vidas. Son nuestras dos hijas. Pero tampoco eso le interesó”.

Le recordamos a Angélica Fuentes que Jorge Vergara quería acercarse a ella y decirle muchas cosas que iban más allá del tema económico. Estaba lastimado y lo hacía saber. Lo aceptaba.

“Lo más triste es que a veces en la vida vamos tomando decisiones equivocadas, y por esas decisiones, que nos van haciendo sentirnos… cada día nos cerramos más, y nos cerramos más y nos cerramos más… eso no nos permite hablar de una forma transparente, hablar de una forma directa.

“Te estoy diciendo yo ahorita que me quiso quitar mi maternidad, diciéndole a un Juez que yo no era la mamá biológica de mis hijas. Le dijo a un Juez que le quitara mis apellidos… que le dijera a Relaciones Exteriores, que así lo hicieron, que le quitara mis apellidos a los pasaportes de mis hijas, que no eran mis hijas. Le dijo a la Secretaría de Salud que le quitaran mis apellidos a mis hijas.

“Él en algún momento, tú no me dejarás mentir, yo no hablé todos esos años, nunca, en algún que otro momento alguno de mis abogados salieron a hablar, pero fueron muy pocas las veces, cuando ya eran verdaderamente terribles las mentiras que sacaban a la luz pública, pero yo no hablé. Y, de las cosas que más tristeza me daban, cómo hablaba de nuestras niñas sin verlas, cómo hablaba de ese dolor que le causaba, pero por otro lado quería quitarle a sus propias hijas el derecho a tener una mamá”.

Jorge Vergara aseguraba hace cinco años que no traía más de 200 pesos en la bolsa. Que no tenía salario en sus empresas. No recogía utilidades ni un sueldo desde que arrancó. “Hablo a mi casa porque luego no traigo efectivo, en este país todavía te piden efectivo en algunos lados a fuerzas”. Pero aseguraba que su esposa comenzó a sacar dinero de sus compañías, y eso no le gustaba tanto.

“Yo no quise, fue Angélica, ella fue la que empezó a sacar utilidades (...) A mí no me interesaba sacar un interés. Nuestra tirada es, bueno, yo abrí 20 países en 11 años, luego llegó Angélica y cerró cuatro países en seis años. O sea, dejamos de crecer. Los números no solamente se estancaron, no crecimos, se redujeron y se estancaron, ahorita le estamos tirando a crecer, dependiendo de cada país, por ejemplo, en Brasil estamos creciendo este año casi 35 por ciento. Perú debe llegar este año a 140 millones de dólares, nada más Perú. Ha sido una gran sorpresa el resultado de Perú, pero ha sido un gran trabajo durante más de 15 años. Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, países que están con dificultades. Por supuesto está Argentina, donde estamos esperando que cambie el gobierno para lograr crecer, donde hemos crecido muy bien y la señora Kirchner se encargó de pavimentarnos el entusiasmo. Venezuela lo cerramos el año pasado, desde que vino “Inmaduro”, y nos partió la madre a todos. Entonces tuvimos que cerrar y no pudimos sacar el dinero, tenemos dinero atrapado. Pero los demás países muy bien, en Estados Unidos vamos a crecer este año 36 por ciento más o menos, 38 por ciento, tenemos puro mercado hispanoparlante y empezamos este año con el mercado anglosajón, y está funcionando muy bien. Y vamos a abrir países nuevos, como Nigeria, Sudáfrica, reabrimos India, lo cerró Angélica en su momento, vamos a abrir China, se paró el proyecto en China, vamos a reabrir Rusia, que también estaba abierto y lo cerró. Vamos a crecer considerablemente, nuevamente, solamente Brasil debe vender para nosotros dos mil millones de dólares. En total estamos hablando de entre cuatro y seis mil millones de dólares, a mediano plazo”.

Angélica Fuentes dice que sus hijas los van a unir siempre y es algo por lo que siempre estará agradecida con Jorge.

“El haber querido, en aquel momento y con tanto amor, procrear dos niñas que hoy son mi luz, que son mi vida, que son prácticamente mi todo, es increíble. Y qué triste que se fue y los últimos cuatro años de su vida decidió ni siquiera tener una llamada telefónica con ellas. No porque yo no quisiera, tengo correos electrónicos en donde mis abogados le escriben a sus abogados, copiados a todo mundo, que dicen que podía ver a sus hijas cuando él quisiera, que nada más tenía que avisar con un par de días para planear la escuela, sacarles sus maletitas”.

Tuvieron una última reunión en julio del 2015. Ahí le dijo que la seguía amando. “Rodaron lágrimas de sus ojos, pero ya para entonces, después de todo lo que había vertido de mí, de todas las cosas que había hecho, ahí sí ya no había vuelta para atrás, cuando menos de parte mía. Y la última vez que lo vi, que fue una semana después, fue para escuchar cosas nada positivas de parte de él, y luego ya, no lo volví a ver, cuando menos no yo, mas que cuando pasaba por las niñas. Le mandaba mensajes a través de mi celular con fotos y mensajes de las niñas, yo estaba detrás de ellas para que lo hicieran. Al final del día es su papá. Siempre será su papá”.

—Falleció Jorge Vergara y terminó todo—, dice el reportero.

—Pues tristemente yo creo que todos vamos para ese lugar y cuando uno se va, se acaba la parte física—, dice Fuentes.

Angélica Fuentes dice que comenzó desde cero en Estados Unidos otra vez. Dice que ya no le interesan las compañías de Jorge Vergara. Ella tiene lo que está creando. “No me interesa retomar ninguna de las empresas (...) Yo tenía el 50 por ciento de las acciones del grupo. Yo le aposté y trabajé muchísimas horas de todos los días, con estrategia muy puntual y un equipo extraordinario, para darle la vuelta a un grupo que estaba en condiciones muy precarias y dejarlo muy fortalecido, cuando menos hasta el último ejercicio que me correspondió a mí, que era diciembre de 2014, yo tengo todos los estados financieros, todas las auditorías, que dicen todo lo contrario de lo que dicen hoy de mí”.

Dice que en lo personal no tiene nada que reclamar de Chivas u Omnilife: “Que Dios los ayude y a mí no me olvide”.

