IMSS-Bienestar quiere mil 200 médicos cubanos en su plantilla

El gobierno de México contratará más médicos especialistas cubanos para llegar a mil 200 profesionales que brinden atención en las unidades remotas del IMSS-Bienestar, detalló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de la reunión del viernes pasado entre su director general, Zoé Robledo, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“En ese encuentro el director general del Seguro Social indicó que a través del convenio de los gobiernos de México y Cuba se pretende ampliar a mil 200 los médicos cubanos que apoyen en las unidades médicas de IMSS-Bienestar ubicadas en zonas remotas y de difícil acceso”, detalló el instituto.

El Ministerio de Salud cubano informó que en la actualidad hay 768 médicos de ese país en el sector salud mexicano y que en los próximos días llegarán 123 más con especialidad en Medicina Familiar.

"La presencia del personal cubano de la Salud en México es una oportunidad, porque nos permite corresponder con toda la ayuda que ustedes nos han brindado en momentos difíciles", aseguró el viernes Miguel Díaz-Canel a Zoé Robledo informó el diario Granma.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador justifica las contrataciones porque México tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes, superior al promedio América Latina —que tiene dos por cada mil—, pero inferior a la media de de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 3.5 por cada mil, de acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

López Obrador ha defendido reiteradamente este trato para contratar profesionales de la salud cubanos al afirmar que los médicos mexicanos no quieren trabajar en zonas rurales o marginadas, acusándolos de lucrar con la salud.

“Antes los médicos sólo buscaban enriquecerse. Llegaba el paciente, ¿qué tienes? —le preguntaban—. Me duele acá doctor —respondía—. No, qué tienes de bienes”, comentó el mandatario sobre los médicos en mayo de 2020, en medio de los conflictos laborales en el gremio de la salud que reclamaba insumos adecuados para atender la pandemia de Covid-19 en el país.

“Es una realidad que se mercantilizó la medicina, si se robaban las medicinas, uno de los negocios más jugosos era el de la compra de las medicinas(...) Había médicos que solo les interesaba eso”, dijo el mandatario luego de que diversas asociaciones y colegios médicos le exigieron una disculpa por sus dichos.

México contrata médicos cubanos desde abril de 2020, cuando el gobierno capitalino —encabezado entonces por Claudia Sheinbaum— destinó 240 millones de pesos en la contratación de 585 profesionales de la isla caribeña. Después, el gobierno federal amplió el programa a nivel nacional.

En los hospitales públicos a los que llegaron los profesionales isleños hubo quejas de que no atendían pacientes Covid y de que sus horarios eran reducidos, mientras los médicos mexicanos doblaban turnos con equipo insuficiente en la primera línea. Una investigación del senador panista Julen Rentería señalaba que no había evidencia de que los cubanos contratados fueran médicos, pues no se contaba con sus títulos ni cédulas profesionales y acusó al gobierno de orquestar un fraude con esta contratación.

En mayo de 2022, ya con la peor parte de la pandemia superada, el Presidente anunció la contratación de doctores cubanos para atender pacientes en zonas donde faltan especialistas.

Entre las razones por las que los médicos mexicanos no van a algunas zonas del país, además de la precariedad laboral, destaca la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada, que secuestra, extorsiona y asesina a doctores y enfermeras.

Organización Editorial Mexicana (OEM) ha documentado desde 2017 la violencia contra personal de salud, ya sea titulados o pasantes, en el Estado de México, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Jalisco o Puebla.

Luis Héctor Soto, presidente de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, dijo apenas en marzo pasado que médicos y pasantes de esta carrera no quieren atender en las zonas rurales debido a la violencia y la Federación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina (FAMEN) ha pedido revisar la legislación sobre servicio social para profesionales de la salud a fin de que los recién egresados de la carrera no sean expuestos a zonas donde corren riesgos.

El gobierno federal señala que existe un déficit, a 2023, de 33 mil médicos generales y 154 mil especialistas.