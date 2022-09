Identifican a grupo de 40 personas ajeno a padres de normalistas de Ayotzinapa en protestas violentas

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, identificó la presencia de un grupo de alrededor de 40 personas, que participaron en los actos violentos en los que resultaron lesionados 11 elementos de la policía capitalina y se lanzaron petardos contra el edificio de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras los hechos ocurridos el jueves frente a la sede de la Fiscalía y la serie de movilizaciones anunciadas en el marco del octavo aniversario de la muerte y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Martí Batres llamó a los participantes a realizar las movilizaciones de manera pacífica, al tiempo que reiteró que el gobierno capitalino garantiza el derecho de libre manifestación.

Martí Batres señaló que la violencia ocurrida el pasado jueves provino de un grupo pequeño y muy focalizado de alrededor de 40 personas, por lo que deslindó de estos hechos a padres de familia de los jóvenes desaparecidos, así como a estudiantes actuales de la Normal Rural de Ayotzinapa.

“El día de ayer particularmente, se realizó una movilización frente a la Fiscalía General de la República, se movilizaron aproximadamente 600 personas, cabe señalar que la movilización en general fue pacífica, se realizó un mitin y el mitin fue pacífico, no obstante ello al final, una vez que finalizó este mitin, un grupo mucho más pequeño de no más de 40 personas realizó actos de violencia lanzando petardos en contra de la Policía y en contra del inmueble, fueron lastimados 13 elementos de la Policía capitalina”, declaró el funcionario.

En conferencia de prensa dijo que no se trató de un enfrentamiento, donde ocurre la confrontación de dos fuerzas, sino de un acto de violencia cometido por un grupo muy pequeño y localizado que se lanzó contra los policías, resultando 13 elementos lesionados, cuyo estado de salud fue reportado como estable y sin lesiones graves.

Al hacer un llamado para que las movilizaciones se lleven a cabo de manera pacífica, el secretario de Gobierno indicó que en la Ciudad de México se garantiza la libertad a la libre manifestación, por lo que llamó a los participantes a expresarse de forma pacífica, pero destacó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no caerá en provocaciones.

“La Policía capitalina, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no van a caer en ninguna provocación, no van a caer en ningún acto de represión, se va a respetar el derecho de manifestación; y, por otro lado, no obstante, yo también, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos”, apuntó Batres Guadarrama.

Reiteró el llamado a que no haya violencia, que las movilizaciones sean pacíficas. Señaló que en la Ciudad de México se respeta el derecho de manifestación, pero al mismo tiempo se rechazan estos actos de pequeños grupos que buscan afectar las movilizaciones.

Martí Batres adelantó que el gobierno de la Ciudad implementó un protocolo muy amplio, con acciones de vigilancia y monitoreo, para garantizar también el derecho al libre tránsito y la seguridad de toda la población de la Ciudad de México. Sobre la posibilidad de colocar vallas o cercas frente a negocios y edificios públicos, señaló que se mantiene comunicación con empresarios y comerciantes de la zona centro para analizar cada caso.

