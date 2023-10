Fue el Estado, dice AMLO sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

A una semana del aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el principal responsable de los hechos es el Estado.

“Si por cuestiones políticas e ideológicas la consigna es 'Fue el Estado' y 'Fue el Ejército' y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras”, subrayó el mandatario en su conferencia de este martes.

Por otro lado, respecto a que fue también el Ejército el responsable de la desaparición de los normalistas, el mandatario no lo descartó, pero agregó que otras autoridades tuvieron su papel en el hecho.

"Lo otro el Ejército, a ver, pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver con decisiones autoridades locales, policías municipales y la delincuencia que dominaba en la región”.

En una nueva defensa al Ejército, el mandatario hizo un llamado público a no socavar a las Fuerzas Armadas por el caso Ayotzinapa, pues no se puede juzgar a la institución “solo por el mal comportamiento” de algunos de sus miembros.

Recalcó que en que en ningún país del mundo se han detenido a 120 funcionarios del más alto nivel, incluidos militares de alto rango, y que incluso aún no se terminado con las detenciones.

López Obrador reprochó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, por recomendación de sus asesores, no quisieron recibir los informes individuales que ofreció su gobierno y por ello, dijo que decidió que se hicieran públicos los expedientes.

“Todo es pura conjetura, por eso no les tengo confianza a asesores, además son muy conservadores, no le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma en como me expreso o digo las cosas, pero tienen actitudes muy irresponsables y estamos nosotros haciendo la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos”, explicó.