Urge INAI proteger a periodistas y la libertad de expresión en México

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, hizo un llamado para mejorar los mecanismos de protección a periodistas y urgió a la implementación de esquemas de respeto a la libertad de expresión dado el contexto de violencia que existe contra el gremio en México.

“El periodismo es voz, es denuncia, es exigencia, pero no debe de ser muerte, censura o silencio. Las y los periodistas que hoy nos faltan fueron silenciados para callar su voz, para intentar desaparecerlos, pero, aunque ellas y ellos ya no estén con nosotros, sus historias no pueden dejarse ir, no pueden morir, su pluma debe mantenerse viva; su memoria, intacta, y su obra debe ser leída, conocida y difundida”, dijo durante la inauguración del segundo Foro Internacional Transparencia y Periodismo.

Puedes leer también: La desaparición de periodistas en México, entre la impunidad y el silencio

La comisionada recordó el reciente informe que presentó apenas el pasado 5 de agosto la organización Artículo-19, en el que alertó que en los primeros seis meses de 2022 sumaron 331 agresiones contra periodistas, lo cual da como resultado un ataque físico o verbal contra comunicadores cada 14 horas.

“Además, el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión en México es la violencia letal en contra de las y los periodistas”, reiteró Ibarra Cadena.

Sociedad Periodistas inscritos al mecanismo de protección registra el número más bajo en la era AMLO

El informe “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste" de Artículo-19 también da cuenta de los 12 asesinatos contra periodistas que ocurrieron entre enero y junio de este año, sin embargo, a la fecha suman ya al menos 15 tras el homicidio de Fredid Román en Chilpancingo, Guerrero.

Esta cifra hace del 2022 el año más mortífero en la historia de México, aseguró la organización Reporteros Sin Fronteras el pasado 26 de agosto en un comunicado.